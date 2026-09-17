¿Quién heredará la 10 de James Rodríguez en Colombia? Néstor Lorenzo lo tiene claro

Con la retirada de James Rodríguez, la 10 quedó libre y ahora hay varios candidatos a usarla. Néstor Lorenzo respondió.

Con la retirada de James Rodríguez de la Selección Colombia, el número 10 quedó libre. Ahora Néstor Lorenzo hizo una nueva convocatoria, donde se llaman a varios nuevos nombres que son candidatos para quedarse con la 10 en ‘La Sele’. El entrenador también dio detalles sobre esa decisión.

La camiseta 10 seguirá disponible en la Selección Colombia y Lorenzo fue claro en que esta seguramente será usada en los partidos amistosos. Con este nuevo dueño, Colombia también inicia un ciclo lejos de James Rodríguez que la usó durante los últimos años.

“Seguramente la camiseta se va a usar, y es una camiseta honorable para la Selección Colombia, pero hay jugadores que la van a usar y van a jugar bien. Vemos que hay madera y ya va a aparecer el 10 que enamore nuevamente a la hinchada”, advirtió Lorenzo.

Los candidatos a usar la 10 de Colombia

Aunque no hay nada claro aún en la Selección Colombia, de la lista que reveló Lorenzo varios nombres aparecen para usar la 10 en la Selección. Candidatos como Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias o hasta Yaser Asprilla picarían en punta para usar este histórico dorsal.

Los volantes que convocó Colombia. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Se espera conocer al nuevo 10 de la Selección Colombia en los próximos días. Ya cuando el equipo se reúna y varios nuevos jugadores empiecen a elegir dorsal, saldrá quien asume la responsabilidad de tomar el número de James Rodríguez en el equipo nacional.

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Los partidos que jugará la Selección Colombia

En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos que quedaron repartidos de la siguiente manera:

contra México (26 de septiembre)

contra Paraguay (2 de octubre)

contra la Selección de Perú (6 de octubre)

Encuesta¿Quién debe usar la 10 de Colombia? ¿Quién debe usar la 10 de Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Néstor Lorenzo confirmó que la camiseta 10 de Colombia seguirá usándose en los amistosos.

confirmó que la camiseta 10 de Colombia seguirá usándose en los amistosos. Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias y Yaser Asprilla aspiran a usar el histórico dorsal 10.

aspiran a usar el histórico dorsal 10. México, Paraguay y Perú serán los rivales de la Selección Colombia en la fecha FIFA.