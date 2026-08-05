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Eduard Bello dejaría Atlético Nacional por otro equipo de la Liga BetPlay

Lucas González no tendría en planes a Eduard Bello en Atlético Nacional pero el volante venezolano tendría opciones de ir a club local.

Eduard Bello dejaría Atlético Nacional por otro equipo de la Liga BetPlay
Eduard Bello dejaría Atlético Nacional por otro equipo de la Liga BetPlay

Uno de los descartados de Atlético Nacional bajo el mando de Lucas González es Eduard Bello. El volante venezolano no tendrá minutos con el nuevo entrenador y rápidamente habría encontrado nuevo club en la propia Liga BetPlay.

Eduard Bello se encuentra en negociaciones con el Deportivo Cali para el segundo semestre. El cuadro verdiblanco tenía como prioridad a Leo Suárez pero el traspaso no se dio.

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El seleccionado de Venezuela tiene contrato vigente con Atlético Nacional por seis meses más y está analizando la viabilidad de rescindir o si el vigente subcampeón local lo vende.

Ofertas no le faltan y Eduard Bello también podría regresar al fútbol de Chile de la mano de Universidad Católica dónde ya estuvo antes de su llegada al fútbol colombiano.

Eduard Bello anotó 3 goles y dio 2 asistencias en 15 partidos, aunque la mayoría fueron en la fase regular. En los play offs apenas jugó dos partidos y su rendimiento fue cuestionado.

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Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Eduard Bello es seleccionado de Venezuela. Foto: Getty.

Eduard Bello es seleccionado de Venezuela. Foto: Getty.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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