Atlético Nacional no se queda atrás en los mercados de fichajes y va por tres jugadores mientras Millonarios fichó a Leonai Souza.

Millonarios sorprendió a todos fichando al brasileño Leonai Souza, y en Atlético Nacional no se quieren quedar atrás. El ‘Verdolaga’ apura cerrar tres jugadores más para el plantel.

Andrés Reyes, Elías Cabrera e Ian Poveda son los tres jugadores en negociaciones con Atlético Nacional. Los hinchas apuran al equipo para que cierren las nuevas contrataciones.

Ya en el mercado anterior, Atlético Nacional era el plantel más costoso de la Liga BetPlay aún así los hinchas pedían refuerzos debido a los varios partidos en los que el equipo rindió por debajo de lo esperado.

De los tres mencionados, los que están al caer son Andrés Reyes e Ian Poveda, la información de los medios apuntan a que de esta semana no pasará. En el caso de Cabrera, las negociaciones continúan.

En caso de que se den los rumores de una posible salida de Juan Manuel Rengifo, Atlético Nacional deberá apurar el fichaje de Cabrera como reemplazo y además buscar otro volante central.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Ian Poveda – Leeds United

En resumen