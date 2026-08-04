Milton Casco podría dejar Atlético Nacional ¿se queda en Colombia?

Milton Casco está afianzado en Atlético Nacional como estrella, sin embargo hay otro equipo que quiere sacarlo para el segundo semestre.

Atlético Nacional trabaja para cerrar su nuevos refuerzos para el segundo semestre de la LigaBetPlay, pero ahora podrían perder a una de sus figuras. Milton Casco tendría una oferta para salir del ‘Verdolaga’ y regresar a su natal Argentina.

Medios argentinos hacen eco de que Gimnasia y Esgrima de La Plata quiere a Milton Casco y ya contactaron al jugador para una vuelta al fútbol argentino. En Atlético Nacional lleva 21 partidos jugados, solo 1 como suplente.

Milton Casco tiene contrato vigente con Atlético Nacional hasta diciembre del 2026 por lo que si el ‘Verdolaga’ no lo vende ahora o no lo renueva, el lateral podría irse gratis.

Casco, de 38 años, podría así cerrar su carrera en el club dónde debutó en el 2009 y dónde estuvo durante tres temporadas. Su paso más exitoso en su país sin duda fue en River Plate, dónde ganó más de diez títulos.

Lucas González lo ha alineado como estelarista y su salida no se contempla en este período de la temporada, todo dependerá también de la oferta que presente el ‘Lobo’.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Milton Casco jugó en River Plate hasta el 2025.

En resumen