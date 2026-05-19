El apodo que el DT de Millonarios le puso a Rodrigo Contreras por fallar penalti ante Sao Paulo

¿Castigo público o apoyo en la crisis? Conoce el inesperado apodo del DT de Millonarios a Rodrigo Contreras por fallar el penal vs Sao Paulo.

Millonarios estuvo cerca, muy cerca de dar un golpe de autoridad en la Copa Sudamericana ganándole a Sao Paulo en Brasil, pero Rodrigo Contreras falló un penal a siete minutos del final del partido. Acto seguido, Fabián Bustos, DT de ‘Millos’, le puso un apodo al delantero argentino.

El partido por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026 empezó con un grave error de Diego Novoa. El arquero de Millonarios, por intentar tomar el balón en lugar de rechazarlo, regaló el gol ante un tiro muy liviano de Luciano Neves.

Jorge Cabezas Hurtado ganó el balón en el mediocampo, condujo con cabeza arriba y tras un remate que se desvió en Alan Franco puso el empate 1-1 ante Sao Paulo. Millonarios se metió en partido y con un derroche de habilidad de Alex Castro logró tener un penalti a favor a dos minutos del final del tiempo reglamentario.

Video: el insólito penal que falló Rodrigo Contreras ante Sao Paulo

El penal que falló Contreras vs. Sao Paulo. (Foto: X / @ESPNColombia)

Y los médicos también se mueren… Rodrigo Contreras, quien viene siendo el mejor jugador de Millonarios en el semestre con 13 goles entre Liga Colombiana, Copa Colombia y Copa Sudamericana, le pegó tan duro al balón que terminó fallando el penal que le hubiera dado la victoria parcial ante Sao Paulo. ¿Llegó la hora de salir a crucificarlo? No, nada que ver. El apodo que Fabián Bustos dictaminó todo lo contrario.

CONTRERAS ERRÓ EL PENAL Y PUEDE SALIR MUY CARO



Rodrigo pateó a las nubes y Millonarios se pierde la victoria en Brasil



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Bustos le puso un apodo a Contreras por el penal errado vs. Sao Paulo

“Rodrigo es un luchador. Contreras es un tipo positivo. Obviamente que a nadie le gusta tener un error, así que nada… ¡Va a seguir! Esta comprometido con el grupo. Fue él quien hizo un gran partido, hemos jugado contra el cuarto equipo del Brasileirao con un equipo fuerte que hay muchas osas que se comentan, pero es un equipo que está cuarto en el Brasileirao”, afirmó el DT de Millonarios en conferencia de prensa.

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