La confesión de Dorival Junior, técnico de Sao Paulo, tras el empate con Millonarios: “Acabó explotando”

Conoce la cruda confesión de Dorival Junior tras el tenso empate de Sao Paulo frente a Millonarios y por qué afirmó que "acabó explotando".

Era su regreso como entrenador de Sao Paulo estuvo a punto de irse con una derrota. Dorival Junior volvió a dirigir al equipo brasileño y luego del empate con Millonarios en Copa Sudamericana 2026 no dudó en hacer una dura confesión: “Acabó explotando”.

Todo empezó color de rosa para Sao Paulo. Luciano Neves disparó a puerta, y a pesar de que su tiro no llevaba peligro, al arquero Diego Novoa se le fue el balón entre la manos. Millonarios perdía 1-0 al minuto 9 del primer tiempo y los dirigidos por Dorival Junior tenían todo para golear, pero…

Transcurría el minuto 36 del segundo tiempo cuando Matheus Doria rechazó de mala manera la pelota y se la dejó a Jorge Cabezas Hurtado. El delantero de Millonarios terminó marcando el empate tras el error del defensor central y dio el argumento perfecto para la confesión del técnico brasileño en la Copa Sudamericana.

“Acabó explotando”: La confesión del DT de Sao Paulo por Millonarios

Dorival Junior habló del empate vs. Millos. (Foto: Getty Images)

“Fui jugador durante 20 años, sé lo que representa un error durante un partido. Se queda en la cabeza durante mucho tiempo. Es una pena, pero sucede. Cualquiera de nosotros que haya experimentado un revés durante un partido sabe que es normal que se necesite tiempo para procesarlo todo y darle la vuelta a la situación. Lo que veo es que es un momento en el que un pequeño error acaba provocando una situación incómoda en la portería. No estuvimos bajo mucha presión en ningún momento del partido. La primera vez que cometimos un error, acabó explotando ahí atrás. Es ese punto de equilibrio el que tenemos que intentar encontrar de nuevo, y solo lo lograremos con mucho trabajo, porque el equipo tiene calidad”, confesó Dorival Junior tras el empate con Millonarios.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana 2026?

Luego del empate 1-1 ante Sao Paulo por la quinta fecha de la fase de grupos, Millonarios solo debe ganarle a O’Higgins el martes 26 de mayo a partir de las 5:00 P.M. en el estadio ‘El Campín’ de Bogotá para clasificar a dieciseisavos o octavos de final si queda segundo o primero del grupo C, respectivamente, de la Copa Sudamericana 2026.

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