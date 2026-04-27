No es la Selección Colombia: Radamel Falcao recibió esta oferta para ir al Mundial 2026

Radamel Falcao no irá al Mundial como jugador, porque ya su mejor momento pasó y no tiene ningún lugar en la Selección Colombia como futbolista. Sin embargo, el ‘Tigre’ sí podría estar en la Copa del Mundo, y es que revelan una oferta que le llegó para asistir al torneo.

A Radamel Falcao una importante cadena internacional le habría ofrecido comentar el Mundial, de acuerdo a la información revelada por Mariano Olsen. Por lo cual, el ‘Tigre’ podría dar inicio a una nueva faceta en el deporte, pero ahora desde el periodismo.

Ofertas para ir al Mundial 2026 no le faltan a Falcao, puesto que, hace poco se reveló que el ‘Tigre’ también podría llegar como miembro de la delegación de la Selección Colombia que viajaría. No obstante, eso aún no está firme para el jugador. El mítico delantero podría trabajar de cerca con la interna del equipo nacional.

Por el momento, Falcao también se está recuperando de una fractura en su rostro; lo cual lo ha tenido alejado de las canchas en estas semanas. Además, el jugador también termina contrato con Millonarios a finales de este mes de junio y no se sabe si se quedará.

En toda su carrera con la Selección Colombia, Falcao apenas pudo jugar un mundial, el de 2018. El ‘Tigre’ se quedó fuera de la Copa del Mundo de 2014 por una lesión en su rodilla, en un recuerdo que aún duele a toda Colombia por no poderlo tener en ese torneo.

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Los números de Falcao en esta temporada

En todo el semestre con Millonarios, Falcao apenas ha jugado 9 partidos, en los que ha marcado 1 gol y solo ha dado una asistencia. Se ha perdido varios partidos por las lesiones. Además, se presume que este sería su último año como profesional.

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