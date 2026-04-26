De un momento a otro, Julio Coria volvió a ser tendencia en 3, 2, 1… Aquel jugador de la Selección Argentina Sub-17 que amenazó al seleccionado colombiano tras la final del Torneo Sudamericano pidió disculpas públicas, pero salió a la luz una verdad oculta. La dijo un reconocido periodista.

Luego de la victoria 4-0 de la Selección Colombia Sub-17 en la final del Sudamericano 2026, Coría terminó muy caliente y advirtió que “sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto (culo) como lo hacemos siempre. Así que nada”. La polémica explotó en 3, 2, 1…

Los días empezaron a pasar desde aquel 19 de abril en el que Julio Coria encendió la polémica, el silencio parecía ser la decisión elegida, pero el entrenador Diego Placente empezó a anticipar todo. “Está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana“, dijo el DT de Argentina Sub-17.

“Presión de AFA y Conmebol”: La verdad oculta sobre Coria y Colombia Sub-17

Julio Coria le pidió disculpas a Colombia. (Foto: X @AFA y @FCFSeleccionCol)

“Soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol y a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por tema del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, fue un buen equipo y solamente eso… Pedirle disculpas de corazón y nada solamente eso”, dijo el jugador arrgentino y el periodista Jaime Dinas no dudó en publicar en X la verdad oculta sobre estas palabras. “Correcta decisión, más allá que recibió presión de AFA y Conmebol“, dijo Dinas.

Así reaccionaron los hinchas a las disculpas de Julio Coria para toda Colombia

Unos a favor y otros en contra. “No se piden disculpas, se dan.

Pero bueno se aceptan por respeto, cosa que el no tiene. Migración Colombia

prohibirle la entrada a Colombia, se sobreentiende que odia a Colombia, esas disculpas mal ofrecidas se ve que son por la presión que produce al quedar como un orto en redes”, “te felicito por la gallardía para reconocer el error, eres muy joven y las emociones te pueden dar malas jugadas. Esta retractación puede que no evite la sanción de la Conmebol, pero al menos lo hiciste, y lo publicaste”, “la verdad… las disculpas no eran necesarias. Usted nos saco las mejores risas en mucho tiempo” y “no jodan más. Fue solo un comentario de un muchachito en la calentura de haber perdido una final (intrascendente por demás). ¡Esta generación de cristal!”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas a las disculpas de Julio Coria para toda Colombia.

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