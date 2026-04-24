Bombazo: Juan Guillermo Cuadrado tiene interés confirmado de club colombiano

´Lo que fueron rumores hace varias semanas hoy parecen confirmados, Juan Guillermo Cuadrado tiene opciones de regresar a la Liga BetPlay para el segundo semestre del año. Confirman que el lateral colombiano fue contactado por uno de los grandes del país.

Según RCN Deportes, Atlético Nacional ya hizo los primeros contactos para contratar a Juan Guillermo Cuadrado para el segundos emestre del año. El ‘Verdolaga’ le ofrecerá el último gran contrato al defensor de 37 años de edad.

El colombiano tiene contrato vigente con el Pisa de Italia, sin embargo con un presente deportivo sin minutos, podrían aceptar venderlo antes de que se vaya libre, además de desocupar su salario.

Hace semanas lo habían puesto en la mira del América de Cali y el DIM, sin embargo habría sido Atlético Nacional el que tomó la iniciativa. A Cuadrado también lo han aquejado las constantes lesiones.

En caso de aceptar la oferta para volver al país tras una larga y exitosa carrera en Europa, su salario podría superar los 100 mil dólares mensuales, similiar a lo que cobra Falcao en Millonarios.

Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia

En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.

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Juan Guillermo Cuadrado fue convocado con la Selección Colombia hasta septiembre 2023. Foto: Getty.

En resumen