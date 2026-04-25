La Selección Colombia hizo un gran Sudamericano Sub-17, donde se coronó campeón superando con gran facilidad a equipos como Brasil y Argentina. Por lo cual, varias joyas del equipo como Samuel Martínez suenan para otros equipos en Europa. Ahora el turno es para José Escorcia.

La principal figura y MVP del Sudamericano Sub-17 ya tendría atrás de él a equipos como Brighton y Crystal Palace, que buscan su fichaje. Escorcia pertenece a Atlético Nacional, y nuevamente el equipo ‘Verdolaga’ puede sumar unos millones en venta

Escorcia jugó un gran Sudamericano Sub-17, donde se convirtió en la principal figura y el referente de un equipo que se metió a la historia del fútbol colombiano. No se descarta que otros equipos en las próximas horas empiecen a preguntar por él.

En caso de que se concrete ya el fichaje de José Escorcia a algún club de la Premier League, el joven jugador solo se marcharía cuando cumpla los 18 años de edad. Por lo cual, aún habrán varios meses para disfrutarlo en el fútbol colombiano.

Escorcia fue el MVP del Sudamericano Sub-17. (CONMEBOL)

Este posible fichaje de Escorcia por equipos de la Premier League, se une a la posible venta de Samuel Martínez a Bayern Múnich u otros equipos de Europa. Las dos joyas colombianas podrían ser fichadas después del Mundial 2026 con el mercado abierto en Europa.

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Los números de José Escorcia en el Sudamericano Sub-17

En el Sudamericano Sub-17, José Escorcia jugó 6 partidos con la camiseta de la Selección Colombia. Sumó 539′ minutos en cancha y llegó a marcar un total de 4 goles. El jugador mostró un gran nivel como extremo y también como delantero centro.

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