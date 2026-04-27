Las “joyas” del fútbol ecuatoriano vienen sonando para importantes equipos de Europa, y ahora incluso AC Milan buscaría el fichaje de otro jugador tricolor para la siguiente temporada. El central ecuatoriano que interesa al equipo italiano es Virgilio Olaya.

El joven central ecuatoriano que pertenece a Aucas, estaba prácticamente cerrado para Bayern Múnich, sin embargo, ahora Rudy Galetti, comunicador italiano, comentó que no hay ningún acuerdo cerrado y esto revive la carrera para fichar al “nuevo Piero Hincapié”.

De acuerdo con la información de Galetti, los equipos que estarían buscando al jugador ecuatoriano son AC Milan y Olympique Lyon. Ambos históricos equipos de Europa ven una gran proyección en el central ecuatoriano y se meterían en la “pelea” para ficharlo.

Se desconoce cuáles serían los aparentes motivos para que no esté cerrado el acuerdo entre Aucas y Bayern Múnich por Olaya. En las próximas horas se podría aclarar cómo está ese acuerdo; ya incluso se habría hablado sobre la posibilidad de prestarlo a otro equipo.

Olaya interesa para AC Milan en Italia. (Foto: Captura de pantalla)

En las últimas semanas se han dado varias ventas de jugadores ecuatorianos que son grandes “joyas”. Futbolistas como Deinner Ordóñez, los hermanos Quintero y Johan Martínez, ya fueron fichados por diferentes equipos de la Premier League para la siguiente temporada.

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El valor de mercado de Virgilio Olaya

Ahora mismo, de acuerdo a la información de Transfermarkt, Virgilio Olaya tiene un valor económico de 1.2 millones. En las próximas semanas podrían existir novedades con su fichaje, el jugador ecuatoriano ya tiene 18 años y podría ya mudarse a Europa.

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