Tras amenazar e insultar a James Rodríguez: se revela si Teo Gutiérrez puede ser sancionado por la DIMAYOR

James Rodríguez y Teo Gutiérrez protagonizaron una insólita polémica en el partido de Atlético Nacional y Juniors, después de que el capitán del ‘Tiburón’ se molestara con el ex 10 de la Selección Colombia. Teófilo le dijo de todo y ahora se revela si sería sancionado o no.

¿Qué le dijo Teo a James Rodríguez?

De acuerdo a una lectura de labios viralizada en redes sociales, Gutiérrez le habría dicho a James: “Cuidadito, eh, eso no se la paso. Jugá m…, cómo es que vos me estás hablando m…. Córrase bobo. No jodás, de eso no se habla, eso no se dice. Es entre los dos“, de Teo a James.

Por lo cual, ante la duda de si Teo puede ser sancionado, la respuesta sería no. Puesto que, aunque el choque fue intenso e incluso se arrojó la pelota, el árbitro no amonestó a ninguno y tampoco se detallaría en el informe alguna actitud hostil para un castigo.

🔥 ¡James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez con un duelo aparte! #LALIGAxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/xIbOYlMfLr — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

Por lo cual, aunque la DIMAYOR puede actuar de oficio y sancionar a James Rodríguez, la realidad es que es casi imposible que se metan en un castigo así. Finalmente, solo quedaría como un cruce entre ambas partes y normal de un partido.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Después de que Atlético Nacional alejara a Junior de los primeros lugares con la gran victoria en la pasada jornada. Ahora mismo, el equipo de James Rodríguez está peleando arriba, mientras que el ‘Tiburón’ se aleja definitivamente de una pelea por el tricampeonato.

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En síntesis: