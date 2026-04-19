Independiente Santa Fe goleó al Cúcuta y con esto respira con algo de tranquilidad en la Liga BetPlay, en medio de esto hay una ola de rumores sobre quién será su entrenador. Pablo Repetto ha sido señalado y ahora confirman el futuro inmediato del cuerpo técnico.
Pablo Repetto seguirá siendo el entrenador de Santa Fe, al menos por el corto plazo. El DT uruguayo encadenó un mes sin ganar y su salida era el pedido general de los hinchas.
La continuidad del DT uruguayo no solo responde a una cierta paciencia al proyecto, si no también al plano económico. Despedir a Repetto hoy, le costaría a Independiente más de 500 mil dólares, cifra impagable en estos momentos.
La otra alternativa era que el DT presente una renuncia, sin embargo han sostenido que se sienten capaces de revertir el momento del equipo. Santa Fe depende de otros resultados para clasificarse a los play offs.
Mientras en Colombia dudan de su continuidad, trascendió que Pablo Repetto es candidato a dirigir a Emelec de Ecuador. El DT conoce bien el fútbol del vecino país tras ser campeón con Liga de Quito y finalista de Libertadores con Independiente del Valle.
¿Hasta cuando tiene contrato Pablo Repetto con Independiente Santa Fe?
A Pablo Repetto le quedan ocho meses de contrato, por lo que su salida costaría más de 2 mil millones de pesos colombianos, cifra impagable para Independiente en estos momentos.
Pablo Repetto – DT Santos Laguna.
