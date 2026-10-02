Selección Colombia le quitará oficialmente un posible convocado a Ecuador

La Selección de Colombia convocará a un jugador y lo alineará de titular, uno que quería Ecuador nacionalizar para el 2027.

La Selección Colombia podría probar un nuevo arquero en su próximo partido ante Paraguay, una decisión que también tendría consecuencias para Selección de Ecuador. Si Néstor Lorenzo apuesta por Aldair Quintana y el guardameta suma minutos, el colombiano quedaría inhabilitado para representar a la Selección de Ecuador.

Quintana es uno de los dos arqueros que aparecen como alternativa para este encuentro, junto a Kevin Mier. El portero de Independiente del Valle ya había estado en el radar de Ecuador por su experiencia en el fútbol ecuatoriano y la posibilidad de una eventual nacionalización.

La situación cambiaría por completo si el guardameta entra en cancha ante Paraguay. Al disputar un partido oficial con Colombia, Quintana cerraría la posibilidad de vestir posteriormente la camiseta de Ecuador, algo que hasta ahora se mantenía abierto porque sus anteriores convocatorias con la selección cafetera no habían terminado con minutos.

El arquero recibió su primera convocatoria con Colombia en 2019, durante el ciclo de Carlos Queiroz, y también apareció posteriormente en listas para Eliminatorias y la Copa América de 2021. Ahora, después de recuperar protagonismo con Independiente del Valle, volvió a ser considerado por Lorenzo como una alternativa para el arco colombiano.

Antes de llegar a Ecuador, Quintana pasó por Orsomarso, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Huila, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga. Si finalmente debuta ante Paraguay, Ecuador perdería definitivamente una alternativa para su arco, justo cuando la Tricolor también analiza nuevos nombres para la renovación de la portería.

El once de la Selección Colombia

Así saldría la Selección Colombia a jugar contra Paraguay: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Kevin Castaño, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Kevin Viveros.

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