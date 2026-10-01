“Solamente una persona logró sobrevivir”: el drama de Jhonny Vásquez en el terremoto de Pereira y cómo busca reconstruir colegios

Un milagro de vida que hoy transforma comunidades. Descubre la desgarradora confesión de Jhonny Vásquez sobre el terremoto de Pereira y su proyecto de ayuda.

Hoy se puso la cinta de capitán para ganar uno de los partidos más importantes de su vida. Jhonny Vásquez, aquel histórico jugador de la Liga Colombiana, fue testigo directo del impacto del terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto. En una charla exclusiva con BOLAVIP, contó el drama que vivió en Pereira y la iniciativa que tiene para reconstruir colegios con las camisetas de las figuras del fútbol colombiano.

Detrás de una buena obra, siempre hay una gran historia… Antes de llegar al fútbol profesional y pasar por equipos como Monagas de Venezuela, Deportivo Pasto, Águilas Doradas, Junior de Barranquilla, América de Cali y Deportivo Pereira, Vásquez tenía que caminar y viajar largos trayectos para llegar a entrenar. El día, muchas veces, parecía nunca acabar.

“Creo que lo que más marca al jugador es la resiliencia. ¿Por qué? Porque no es fácil cuando sales de un colegio corriendo a un bus 30, 40 minutos y llegar a las casi siete de la noche porque me tocaba viajar de Santander de Chilichao, Cauca, a Cali, que eran más o menos 40, 50 minutos. Y entonces, uno constantemente vive con el cansancio, como que hoy no me salieron las cosas bien, a veces quiere estirar la toalla, pero es donde la palabra residencia siempre sale“, le empezó relatando Jhonny Vásquez a BOLAVIP.

El drama de Jhonny Vásquez en el terremoto de Pereira: “Solamente una persona logró sobrevivir”

Imagen del terremoto en Pereira y Jhonny Vásquez. (Foto: Getty e IG)

A las 7:34 A.M. del miércoles 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto de una manitud de 7.4 grados en la escala de Richter y una profundidad entre 96 y 110 kilómetros. Fue el evento sísmico de mayor magnitud registrado en territorio colombiano en lo que va del siglo XXI. Vasquéz estaba regresando a Colombia de un viaje a Punta Cana y no dudó ni un solo instante en hacer todo lo posible para llegar a Pereira lo más pronto posible.

-¿Cómo fue ese momento de entrar por carretera a Pereira y empezar a ver todas esas imágenes?

-Es muy duro porque te acostumbras a ver una ciudad linda, de una gente pujante, una gente muy entregada, de una gente que es amable, servicial, acogedora y comienzas a ver una ciudad triste. Decenas de personas buscando a sus seres queridos. Por lo menos aquí a dos o tres cuadras un edificio colapsó, siete personas fallecieron y solamente una persona logró sobrevivir.

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-¿Cuál fue ese momento que lo marcó cuando intentó ayudar a rescatar víctimas del terremoto?

-Lo más duro es cuando llegamos y vimos cómo sacaron a una persona ya muerta. Creo que eso marca porque, muchas veces, uno no cree que un terremoto fuera a llegar. Uno no lo dimensiona, el cerebro no le permite o las emociones no le permiten. Uno pelea con la aceptación constantemente, pero cuando uno ya comienza a ver, dice: ‘Dios mío’. Ese mismo martes llegué aquí a la casa y no podía… Entré como a las diez y media y sentía un escalofrío y lloraba y lloraba, no podía dormir. Llame a Cristian (un amigo) y le dije: ‘No puedo dormir’. Me dijo yo tampoco y dije: ‘No, vámonos’. Y salimos y ahí fue donde vimos ese suceso.

Juanfer Quintero, Leo Castro y Cardona: la ‘selección’ de estrellas que donó su ‘piel’ por Pereira

Jhonny Vásquez, Juanfer Quintero y Edwin Cardona. (Foto: cortesía del entrevistado)

En la cancha nunca dudó que el trabajo en equipo era capaz de ganarle a cualquier individualidad. Ahora, en una iniciativa que se ha ganado los aplausos de pie de miles de colombianos, Jhonny Vásquez está consiguiendo camisetas de las estrellas del fútbol de Colombia para subastarlas y empezar a reconstruir varios colegios que se vieron afectados tras el terremoto en Pereira.

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-¿Cómo es la iniciativa que tiene para ayudar a Pereira?

-Tomamos la decisión de buscar unas camisas que la verdad fueron jugadores muy emblemáticos como Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, Edwin Cardona y Jorman Campuzano. Viene también la camisa de Sebastián Viera, Leonardo Castro, Adriancho (Adrián Ramos) y seguramente nos van a llegar más (ya llegó la de James Rodríguez). Dijimos, bueno… Vamos a buscar un colegio, vamos a repararlo, escogimos el Colegio de la Florida, que relativamente es el techo y una pared donde hay 400 niños que están en ese colegio y necesitamos, pues obviamente, mejorarle las condiciones.

El Colegio La Florida. (Foto: cortesía del entrevistado)

-¿Y cómo se le puede ayudar en esta iniciativa?

-Tomamos la decisión de hacer un bono solidario que consta solamente de siete mil pesos donde en esta primera etapa vamos a entregar cinco camisas. ¿Y por qué siete mil pesos? Porque fueron 7.4 (grados en la escala de Richter) lo que a nosotros nos derrumbó, pero que con siete mil pesos podemos comenzar a construir cosas totalmente diferentes. Entonces, le estamos apuntando a eso, no queremos solamente arreglar un colegio, mi aspiración es llegar a más porque hay otros que son solamente tejas u otra pared. La idea es llegar porque son más o menos 56 colegios de las partes o escuelas de las partes rurales de acá de Pereira que han sido afectados.

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