Alberto Gamero le responde a Lucas González por acusar a Millonarios de juego sucio contra Nacional

El picante llegó a las conferencias de prensa en 3, 2, 1… Atlético Nacional empató con Millonarios por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026, Lucas González acusó a los jugadores de ‘Millos’ de juego sucio y Alberto Gamero apareció con la respuesta perfecta.

¡De todo y para todos! Todo se dio porque al entrenador de Nacional no le gustó nada las faltas que los jugadores de Millonarios le cometieron a Marlos Moreno en el empate 1-1 del 24 de septiempre. El extremo terminó saliendo al minuto 22 del segundo tiempo con evidentes molestias físicas y González encontró la razón.

“Me queda un poco la sanción incomoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetidas con Marlos, también estoy de acuerdo con que a Marlos lo sacaron del partido con golpes. El rival no tenía otra forma de pararlo. Siempre que enfrentó a su par lo superó y era la única alternativa que le quedaba a ellos“, afirmó el entrenador de Atlético Nacional y la respuesta perfecta de Alberto Gamero apareció en el mismísimo estadio Atanasio Girardot.

Gamero le responde a Lucas González por acusar a Millonarios de juego sucio

Alberto Gamero y Lucas González. (Foto: Getty y X)

Como si tuviera una bola de cristal, Gamero respondió en conferencia de prensa la acusación que le iba a hacer Lucas González a los jugadores de Millonarios antes de que se hicieran viral las palabras del DT ‘Verdolaga’. “Estos son partidos de mucha fricción, mucho choque, y tanto es así que la falta más peligrosa la cometió (Andrés) Sarmiento (fue expulsado). No sé si de pronto Ureña vaya a jugar otra vez porque lo vi rengueando. Estos son partidos de marca, fricción, de choques de dos equipos que intentan jugar bien al fútbol, pero si nos damos cuenta hoy (24 de septiembre) Millonarios no fue el equipo que vino a pegar, hoy Millonarios fue un equipo que vino a jugarle mano a mano a Nacional. Repito, la falta más alevosa y peligrosa la cometió Nacional”, sentenció el DT de ‘Millos’.

Los próximos partidos de Millonarios y Atlético Nacional

Luego del empate 1-1 con goles de Julián Angulo y Andrés Reyes, Atlético Nacional jugará un partido amistoso contra Chapecoense el sábado 26 de septiembre a las 4:00 P.M. Por su parte, Millonarios enfrentará al Deportivo Independiente Medellín el martes 29 de septiembre a las 8:05 P.M. en el estadio Atanasio Girardot por un partido de la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2026 que estaba aplazado.

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