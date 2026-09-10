Atlético Nacional le quitaría el bien más preciado a Edwin Cardona para dárselo a James Rodríguez

¡Sacudida en el vestuario verdolaga! El bien más preciado que Atlético Nacional le quitaría a Edwin Cardona para dárselo a James Rodríguez.

“Unos van alegres y otros van llorando”… Dice una famosa canción navideña que podría aplicar para esta historia. James Rodríguez llegó a un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de Atlético Nacional y el equipo ‘Verdolaga’ no habría dudado en quitarle el bien más preciado al mismisímo Edwin Cardona.

Y es más que lógico el motivo… Uno de los grandes atractivos para firmar a James a esta altura de su carrera es todo lo que puede representar en ingresos para un equipo. Estadio lleno, taquillas millonarias y ventas de camisetas impensadas para lo que es el fútbol de Colombia.

¿Se imaginan las camisetas que Atlético Nacional puede llegar a vender con el dorsal 10 y el nombre de James en la espalda? Las directivas del equipo ‘Verdolaga’ se empiezan a frotar las manos y para cumplir con este objetivo de mercado el sacrificado sería Edwin Cardona. ¡A los detalles!

Nacional le quitaría el bien más preciado a Cardona para dárselo a James

Cardona y James jugarán juntos en Nacional.

Felipe Sierra, periodista en ‘AS Colombia’ y ‘Kick’, publicó en X que Nacional ya inició la gestión ante la Dimayor para cambiar el número que tiene inscrito Edwcin Cardona y, de esta manera, poder darle el ’10’ a James David Rodríguez Rubio. Se espera tener el aval para que las mil y una ventas empiecen a llegar.

Datos clave

James Rodríguez llegó a un acuerdo verbal para jugar con Atlético Nacional .

llegó a un acuerdo verbal para jugar con . Atlético Nacional gestiona cambiar el número 10 de Edwin Cardona .

gestiona cambiar el número de . Felipe Sierra reportó en X que cederán el 10 a James Rodríguez.