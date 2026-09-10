La primera publicación de James Rodríguez tras su inminente llegada a Atlético Nacional

Conoce los detalles de la publicación de James Rodríguez en redes sociales previa a su fichaje por Atlético Nacional.

De un momento a otro, explotó la bomba deportiva del fútbol de Colombia en el segundo semestre de 2026. James Rodríguez esta cerca, muy cerca de ser nuevo jugador de Atlético Nacional y, acto seguido, llegó una primera publicación del ’10’ colombiano. ¿Casualidad o causalidad?

Todo empezó cuando la periodista Sheyla García, del canal ‘Win Sports’, afirmó que “James Rodríguez sería jugador de Atlético Nacional, se piensa incluso desde la institución poder en la próximas horas, en los próximos días, esta semana hacerlo oficial. Hay acuerdo, el trabajo ha sido arduo con el volante de nuestro país. Era un deseo de James también y su entorno estar en un club que diera garantías desde lo que significa también Atlético Nacional con su grandeza, proyección, proyecto deportivo y demás. James tiene acuerdo con Atlético Nacional“.

¡Boom! Estalló esta bomba informativa y el mismísimo Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, confirmó que “James Rodríguez ha alcanzado un acuerdo verbal para unirse al Atlético Nacional”. Ahora, era momento de saber qué fue lo primero que publicó el ’10’. ¿Un guiño al equipo ‘Verdolaga’?

La primera publicación de James tras su inminente llegada a Nacional

James jugaría en Nacional. (Foto: Archivo particular y Getty)

Justo el día en el que se reveló que está cerca de jugar con Nacional, James anunció la decisión que tomó con una empresa de ropa de Medellín. ¿Casualidad? “Hay momentos en los que estar presentes y sumar puede hacer la diferencia. Hoy (10 de septiembre), parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración junto a Monastery, se convierte en una donación de $150 millones para apoyar a las víctimas y familias afectadas por el terremoto Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, queremos que este aporte llegue a quienes hoy más lo necesitan”, publicó James en su cuenta oficial de X.

James Rodríguez sería presentado este día por Atlético Nacional

Atlético Nacional tampoco tardó en pronunciarse en redes sociales y con el mensaje “en este escudo, crean. 10a fecha de Liga en casa. ¡Te esperamos en el Atanasio!”, se empezó a especular con la presentación oficial de James Rodríguez el domingo 13 de septiembre en el partido contra Águilas Doradas por la décima fecha de la Liga Colombiana II-2026.

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