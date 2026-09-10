Dimayor confirma el primer problema que tendrá James Rodríguez con Atlético Nacional en el FPC

Todo está más que listo para que Atlético Nacional confirme la mayor contratación de su historia con la llegada de James Rodríguez, pero cuando todo era color de rosa para los hinchas ‘Verdolagas’, la Dimayor confirmó el primer problema que tendrá el ’10’ en el fútbol de Colombia.

Sheyla García, periodista del canal ‘Win Sports’, soltó la bomba de que “James Rodríguez sería jugador de Atlético Nacional, se piensa incluso desde la institución poder en la próximas horas, en los próximos días, esta semana hacerlo oficial (… ) Era un deseo de James también y su entorno estar en un club que diera garantías desde lo que significa también Atlético Nacional con su grandeza, proyección, proyecto deportivo y demás. James tiene acuerdo con Atlético Nacional“.

Con el domingo 13 de septiembre como fecha tentativa para la presentación oficial de James Rodríguez en Atlético Nacional antes del partido contra Águilas Doradas a las 4:05 P.M. por la décima fecha de la Liga Colombiana II-2026, las directivas del equipo ‘Verdolaga’ ya se empiezan a ilusionar con las ganancias que dejara la venta de la camiseta ’10’ del volante, pero… ¡Un momento! La Dimayor tenía algo que decir al respecto.

Dimayor confirma el primer problema que tendrá James en Nacional

James sería nuevo jugador de Nacional. (Foto: Getty y archivo particular)

“Pregunte en Dimayor, pregunto textualmente: ¿James puede usar la camiseta ’10’? ‘No, la numeración del semestre ya está definida. Le toca con algún número que tenga libre el club’“, reveló el periodista Julián Capera en la emisora ‘Blu Radio’. Sin embargo, Atlético Nacional no se va a quedar con las manos cruzadas.

Atlético Nacional busca esto con James Rodríguez para vender más

A pesar de que la respuesta inicial de la Dimayor es que James Rodríguez no podrá usar la camiseta ’10’ en Atlético Nacional, el periodista Felipe Sierra publicó en X que el equipo ‘Verdolaga’ “está gestionando el cambio de número de Edwin Cardona para que se lo den a James Rodríguez. Ya trabajan para conseguir ese aval”.

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