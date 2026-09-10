El detalle del contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional que hace ilusionar a toda la hinchada

Revela un detalle muy especial de la oferta de Atlético Nacional a James Rodríguez para su regreso a Colombia.

James Rodríguez ya sería anunciado por Atlético Nacional en la próximas horas y aunque muchos creían que el colombiano quería volver a Europa, fue el ‘Verdolaga’ el que lo terminó convenciendo de jugar en Colombia. Por lo cual, ahora revelan detalles de su contrato con Atlético Nacional.

Atlético Nacional armaría un equipo para ganar la Copa Libertadores

En Balón Dividido, Melissa Martínez reveló que Atlético Nacional le avisó a James Rodríguez que armarán un equipo para ir a ganar la Copa Libertadores. La intención sería esa, la de volver a levantar ese título que el club ganó hace ya 10 años.

Este sería uno de los principales motivos por el que James decidió fichar por Atlético Nacional. El colombiano también en un liga más competitiva que la segunda de Italia podría volver a ser protagonista y llegar en mejor nivel a la Selección Colombia.

“La propuesta de Atl.Nacional a James Rodríguez incluye armar un equipo para ganar la Conmebol Libertadores” @MelisaMarArtuz



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El sueldo que Atlético Nacional le pagaría a James a diferencia de Avelino de Italia

Se había revelado que el Avelino de Italia le ofreció a James Rodríguez un contrato de 1.2 millones por año. Aunque Atlético Nacional tampoco le pagaría los 5 millones que venía ganando, se espera que el club de Medellín si alcance un sueldo que supere los 1.5 millones al año.

James Rodríguez usaría la número 10 en Atlético Nacional

Por otro lado, con Atlético Nacional se espera que James Rodríguez vuelva a usar la número 10. El club, según Pipe Sierra, ya comenzó los planes para que le puedan dar la camiseta al jugador. Actualmente la usa Edwin Cardona, pero se la cedería a James.

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En síntesis: