El primer jugador “sacrificado” de Atlético Nacional con la llegada de James Rodríguez

Atlético Nacional tendría todo listo para anunciar a James Rodríguez como su nuevo fichaje en las próximas horas. El 10 colombiano ya tiene todo listo con el equipo verde y en las próximas horas podría ya ser anunciado de manera oficial. Pero con su llegada un jugador perdería el puesto.

El jugador que podría perder su puesto en Atlético Nacional es Juan Manuel Rengifo. Motivos hay algunos, pero sobre todo, para el joven talento se espera una gran venta en las próximas semanas y con la llegada de James, el club también se cubre.

Juan Manuel Rengifo es uno de los mejores de Atlético Nacional, pero con una venta en el horizonte, el club también tendría que cuidar sus intereses. Incluso los hinchas también vienen especulando en redes sociales, con que el jugador “sacrificado” sería Rengifo.

Además, en redes sociales, varios hinchas han especulado con la posible alineación con Cardona y James en cancha. Al final, la última decisión será de Lucas González. El ‘Verdolaga’ está obligado a ser campeón en este semestre con James en su plantilla.

Rengifo perdería su lugar en Atlético Nacional. (Foto: @nacionaloficial)

Atlético Nacional estaría presentando oficialmente a James Rodríguez en las próximas horas y el jugador colombiano está listo para regresar a su país. Se espera una gran ovación en casa y también críticas afuera como le sucedió a Radamel Falcao con Millonarios.

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El contrato de Juan Manuel Rengifo y el equipo interesado en él

Juan Manuel Rengifo tiene contrato por 2 temporadas más con Nacional, pero no se ve posible que las cumpla. En enero varios equipos de Europa y hasta grandes de Sudamérica estarían siguiendo la posibilidad de fichar al jugador colombiano. Ahora apenas tiene 21 años.

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