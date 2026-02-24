¡Última hora! Los hinchas de Emelec reciben la mejor noticia de todas para la LigaPro 2026

Este martes 24 de febrero de 2026 los hinchas de Emelec acaban de recibir la noticia que más felices los hace. Los aficionados finalmente saben que podrán volver a ver a su equipo y que también disfrutarán de todos los fichajes que viene anunciando el club.
Diferentes informaciones apuntan a que Emelec finalmente logró un acuerdo con sus dos principales acreedores, Leandro Vega y Alejandro Cabeza, y finalmente la directiva podrá inscribir a sus nuevos jugadores. Ambos jugadores rechazaron un primer acuerdo.
A Alejandro Cabeza se le pagó este mismo martes, mientras que con Vega se realizará el pago total de la deuda del jugador este miércoles, 25 de febrero de 2026, de acuerdo a la revelación de Javier Ruiz. Con esto, el club quedaría libre en FIFA y finalmente podrá inscribir a los más de 10 jugadores que han fichado en esta temporada.
Ahora sí, el ‘Bombillo’ llegará a la fecha del fin de semana contra Delfín con prácticamente todos sus jugadores. Por lo cual, el ‘Bombillo’ no correría el riesgo de jugar con 7 u 8 jugadores. Vicente Sánchez tendrá a todos sus jugadores a disposición.
El sistema de FIFA aún registra dos castigos. (Captura de pantalla)
La deuda más importante y la que más le estaba costando pagar a Emelec es la de Leandro Vega. El central argentino no quería saber nada de acuerdos con el club azul, tras varias mentiras de las anteriores dirigencias y quería que le paguen el total ya.
Todos los fichajes de Emelec
La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Estalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz y Víctor Griffith.
¿A qué hora juega Emelec contra Delfín?
Emelec enfrentará a Delfín el próximo sábado, 28 de febrero de 2026, desde las 19H00. Se espera el primer lleno total del estadio Capwell. Por lo tanto, sería un partido ante más de 40 mil aficionados.
Datos clave:
- Emelec pagó la deuda a Alejandro Cabeza y mañana cancelará el total a Leandro Vega.
- El club inscribirá a más de 10 fichajes, incluyendo a Miller Bolaños y Francisco Pizzini.
- Emelec enfrentará a Delfín el sábado 28 de febrero de 2026 en el estadio Capwell.