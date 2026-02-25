El Bodo/Glimt es el protagonista del primer gran batacazo de la UEFA Champions League. Eliminó al Inter de Milán, el vigente subcampeón (cayó en la Final del año pasado con el París Saint-Germain por 5 a 0), al ganarle 3 a 1 como local y 2 a 1 en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, logrando un resultado global de 5 a 2 y avanzando así a los Octavos de Final.

Al respecto, el que intentó explicar esta fracaso del conjunto italiano fue su entrenador Cristian Chivu en conferencia de prensa: “Lo intentamos, con nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Es una pena, porque si hubiéramos marcado 1-0, habríamos presionado más al Bodo. Es difícil encontrar energía cuando se juega cada tres días”.

Asimismo, en cierto punto se excusó por los pocos partidos que jugó el Bodo/Glimt el último tiempo: ”Podríamos haber encontrado un poco más de energía desmarcándolos, pero con diez rivales en el área rival fue realmente difícil. Hay amargura. En los últimos tres meses, el Bodo ha jugado cuatro partidos, todos en la Champions League. Realmente tenían mucha más energía, pero así es la Champions League. Pasemos página”.

En esa misma línea, Chivu insistió: “Hay mucha decepción; intentamos avanzar, pero hoy nos enfrentamos a un equipo con mucha más energía que hizo lo que tenía que hacer con determinación. ¡Enhorabuena, porque el Bodo se merece avanzar!”.

El Inter de Milán ahora se enfoca en la Serie A y en la Copa Italia

Luego de quedarse afuera de la UEFA Champions League, el Inter de Milán queda con mayor disponibilidad para ir por la Serie A y por la Copa Italia. En el primer certamen mencionado es líder de la tabla de posiciones y ya le sacó 10 puntos de diferencia al escolta que es el AC Milan (lo enfrenta el próximo 8 de marzo), a falta de 12 fechas para el final.

En tanto que en la competencia federal, el Nerazzurro jugará la Semifinal con el Como 1907, el martes 3 en condición de visitante y el 22 de abril como local en el Giuseppe Meazza. Vale mencionar que la otra llave la juegan Lazio y Atalanta. Por cierto, la Final está pautada por la FIGC para el 13 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma.

