Inter de Milán le cerró las puertas a Diego Simeone

Diego Simeone metió al Atlético de Madrid anoche por décimo primera vez en los octavos de final de la Champions League en lo que vamos de su ciclo. Todo ocurrió después de una goleada frente al Brujas que llegaba horas antes de lo que supondría la debacle del Inter de Milán frente al Bodo de Noruega. Los rumores alrededor de un posible regreso del Cholo a San Siro son desactivados por la directiva italiana.

“Definámoslo como una fake new, sin duda. No tiene sentido siquiera hablar de ello. Estamos extraordinariamente contentos con Chivu. Está demostrando con hechos que es digno de entrenar al Inter“, palabras Giuseppe Marotta en la previa del encuentro y antes de que los noruegos derrotasen por segundo partido consecutivo al actual líder del Calcio. Negó de manera rotunda que Diego Pablo Simeone aparezca en la hoja de ruta de un equipo que cambio de entrenador desde atrás.

Giuseppe Marotta y respaldó el trabajo de Christian Chivu. Un auténtico ídolo del Inter de Milán y que ganase absolutamente todo bajo el manto de José Mourinho por la temporada. Toma las riendas del club después de la salida de Simone Inzaghi y tras un final de temporada pasada donde la derrota frente a Paris Saint Germain en la final de la Champions supuso un huracán en todos los sentidos. Hasta la fecha es líder del Calcio con una ventaja de 10 puntos sobre AC Milan.

Todo empezó cuando en las horas previas al encuentro frente al Brujas desde el Chiringuito de Jugones se informaba que Inter de Milán y Diego Pablo Simeone tendrían ya un preacuerdo de cara a la próxima temporada. Diferente puede ser el escenario pensando en un verano del año 2027 donde los dos entrenadores involucrados en esta rumorología terminan su vínculo contractual. Hasta la fecha por el equipo italiano cierran las puertas al regreso de quien se entiende como un hijo pródigo de la casa.

Marotta descarta de momento al Cholo como DT del Inter: GETTY

“Simeone tiene un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada”, informó el Chiringuito de Jugones dos noches atrás. Recordemos que Diego Pablo Simeone todavía debe sentarse con la nueva directiva del conjunto colchonero en el verano para analizar su rol en una entidad que cambió de dueño tras la llegada del fondo norteamericano Apollo. Mientras esto ocurre los colchoneros ya esperan en octavos de final.

Publicidad

Publicidad

Camino de atlético a la final de la Champions

La victoria de los dirigidos por Diego Pablo Simeone les deja en un escenario donde en los octavos de final aparecerá Liverpool o Tottenham como posible oponente. En caso de avanzar tendrán que medirse en cuartos ante el vencedor de la eliminatoria que disputarán Newcastle frente al elegido en el sorteo del viernes entre Barcelona y Chelsea. Para más adelante, todavía habrá rivales de incluso un mayor peligro.

Y es que Atlético de Madrid, en caso de no salir favorecido por el sorteo, podría enfrentarse en semifinales a potencias de la talla de Manchester City, Arsenal o Bayern Múnich. Todo ello con 180 minutos más de desgaste en sus piernas y tras una primera fase de la Champions donde los dirigidos por Diego Pablo Simeone ni mucho menos cumplieron con las expectativas. Este día viernes terminarán de conocer su camino rumbo a lo que esperan que sea la primera Champions de su historia.

Datos claves

Diego Simeone clasificó al Atlético de Madrid por undécima vez a octavos de Champions.

clasificó al Atlético de Madrid por a octavos de Champions. Giuseppe Marotta desmintió un preacuerdo entre el Inter de Milán y Simeone.

desmintió un preacuerdo entre el y Simeone. El actual entrenador del Inter, Christian Chivu, lidera el Calcio con 10 puntos de ventaja.

Publicidad

Publicidad

ver también En España aseguran que Simeone ya tiene un acuerdo para dirigir al Inter de Lautaro Martínez