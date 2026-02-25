Saviola: “Es la palabra de Prestianni contra la de Vinicius”

Javier Pedro Saviola espera por el encuentro entre Real Madrid y Benfica con expectativa. Se trata de dos de sus clubes en Europa e igualmente de entidades donde todavía se le recuerda de manera más amable. A lo largo de las últimas horas, analizó toda la polémica ocurrida entre Prestianni y Vinicius en el partido de ida. Su reflexión alrededor de los castigos que podría aplicar UEFA es tajante.

“No se habla de otra cosa. Lamentablemente salpica al fútbol porque los chicos jóvenes lo ven. FIFA y UEFA están muy involucrados en erradicar el racismo, se ha hecho un trabajo enorme y este episodio embarró la victoria del Madrid y un partido emocionante. Es la palabra de uno contra la del otro y es difícil analizarlo desde fuera, pero si es cierto que ha habido un acto de racismo hay que aplicar mano dura”, empezaba el argentino en charla con Diario AS Pide calma antes de tomar cualquier medida de la que luego cualquier parte pueda arrepentirse.

Recordemos que Prestianni ha sido sancionado de momento de manera cautelar y a la espera de que culmine la investigación de la UEFA. Los posibles gritos de ´mono´ por parte del argentino a Vinicius le sacarán del partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu y donde su Benfica debe remontar la contienda. El artículo 14 del máximo ente del fútbol europeo le expone una sanción de hasta 10 partidos seguidos en competencias internacionales.

La trama no se ha olvidado en la previa pese a que Benfica no quisiese hablar de ello en rueda de prensa. Dodi Lukebakio, compañero de Prestianni señala a Real Madrid por su forma de atacar el tema: “Es cierto que la gente habla y especula, pero al final, no sabemos qué dijo realmente. ¿Es verdad o fue una exageración para aprovecharse de la situación? Creo que también es posible que el Real Madrid quisiera aprovecharse de esto”.

Prestianni no jugará el partido de vuelta ante Real Madrid: GETTY

Será un encuentro donde como repetimos Javier Saviola tendrá el corazón algo dividido. El argentino disputó para Real Madrid un total de 31 partidos donde marcó 5 goles y dio una asistencia. Tras ello marchó a Benfica en el año 2009 y donde hasta el verano del 2012 marcaría 39 goles y daría 34 asistencias en un total de 122 partidos. Esta noche espera por un compromiso abierto e igualmente por un ambiente enrarecido tras todo lo ocurrido en la previa.

Publicidad

Publicidad

Los consejos de Saviola a Mastantuono

“Ambos llegamos muy jóvenes desde River a un grande europeo. Es evidente que no ha terminado de dar todo lo que se espera de él, pero es su primer año. En España la Liga es muy distinta a lo que se juega en Sudamérica. Hay que esperar a que termine su proceso de adaptación y evolución porque calidad tiene muchísima. Esa explosión llegará, no tengo dudas. Tengo fe en que dará mucho al Madrid”, empezaba Saviola alrededor del balance que hace del ex millonario en estos primeros meses por la casa blanca.

Sobre la constante comparación con la estrella del Barcelona, no duda en sus reflexiones: “Esa comparación juega en contra de Mastantuono porque Lamine no ha necesitado un período de adaptación. En el juvenil del Barça lo tuve y ya se veía que era distinto, que su personalidad no era normal. Esa analogía, por ahora, es complicada para Franco, pero cuando complete el proceso veremos qué versión ofrece. Cuando yo llegué al Barcelona con 19 años en el Madrid estaba Zidane. Alguien intentó compararnos y yo me reía porque el francés era un animal en el campo. Esas comparaciones no son buenas”.

Datos claves

Javier Saviola analizó la sanción de la UEFA a Prestianni por presunto racismo contra Vinicius.

analizó la sanción de la a Prestianni por presunto racismo contra Vinicius. El artículo 14 expone a Prestianni a una sanción de 10 partidos en competencias internacionales.

a una sanción de en competencias internacionales. El argentino Saviola registró 39 goles y 34 asistencias en 122 partidos con el Benfica.

Publicidad

Publicidad

ver también Prestianni se enfrenta a una histórica sanción si se confirma su ataque racista a Vinicius