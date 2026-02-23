Un ex Real Madrid podría ser el reemplazante de Sergio Busquets en Inter Miami

La marcha de Sergio Busquets sigue siendo un dolor de cabeza para Inter Miami. Las Garzas cayeron en el inicio del campeonato con una dolorosa goleada frente a LAFC que ya deja consecuencias en informaciones de mercado. Se habla de un ex Real Madrid como posible heredero del crack formado en Barcelona para el segundo semestre del año.

Las informaciones nos llevan hasta Mundo Deportivo. Se afirma ahí que Casemiro podría ser jugador de Inter Miami desde el 1 de julio del 2026. Recordemos que el jugador confirmó su adiós al Manchester United jornadas atrás y que será agente libre de cara al siguiente curso. Es el escenario más amable posible para llevarle a la MLS.

“Hay que saber cuándo terminan las etapas. Hay que saber cuándo decir adiós, cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Quedan cuatro meses para darlo todo por este escudo y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eternos para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre, seré Diablo Rojo”, la publicación conjunta que hicieron jugador y club para confirmar la noticia. En España aseguran que ni mucho menos puede descartarse que Casemiro se una Messi tras el Mundial.

Desde que anunció su marcha del club, se ha hablado de todo tipo de ofertas para Casemiro. Brasil, ligas menores europeas y Arabia Saudita han sonado como potencial destino de un jugador generacional y que veremos si puede ser el tapón defensivo que en Miami no han podido completar tras el retiro de Busquets. Antes de mediados de año es imposible sacarle de Old Trafford.

En Europa no descartan que Messi y Casemiro se unan en Miami: GETTY

Con solo 34 años en sus piernas, Casemiro tiene una edad perfecta para llegar a la MLS y tener tiempo de rendimiento suficiente de cara a amortizar la inversión que habría que hacer en sus servicios. Ni mucho menos en esta ecuación se espera que cobre sueldos similares a los que recibe en un Manchester United donde su vínculo contractual llega a las 375.000 libras semanales. Busquets, veremos, podría tener a un mito de Real Madrid como heredero en Miami.

El viejo suplente de Busquets que llega a la MLS

André Gomes es nuevo jugador del Columbus Crew. Un nombre que sonará a todos por aquella batalla en el mercado de fichaje de verano del 2016 donde Barcelona y Real Madrid hicieron todo lo que estaba en sus manos para quedarse con el volante del valencia. Los culés finalmente ganaron el pulso y se pretendía que el portugués fuese un recambio para quitarle minutos a Busquets. La casa blanca quería lo mismo pensando en Luka Modric o Toni Kroos en aquel entonces.

A sus 32 años y tras pasar por Lille en el último tiempo, se une a una de las franquicias más en forma de todo el certamen. La MLS se queda con un volante que en su día ganó incluso la Eurocopa de la mano de Cristiano Ronaldo en Francia y que tras abandonar Barcelona en 2018, paso igualmente por Everton de la Premier League.

Datos claves

El brasileño Casemiro será agente libre el 1 de julio de 2026 tras dejar el Manchester United.

será agente libre el tras dejar el Manchester United. El mediocampista André Gomes , de 32 años , se incorporó oficialmente como nuevo jugador del Columbus Crew .

, de , se incorporó oficialmente como nuevo jugador del . Casemiro percibe actualmente un salario de 375.000 libras semanales en su etapa con los “Diablos Rojos”.

