Jhon Durán está a punto de quedarse sin Mundial y Luis Díaz no tuvo piedad: Le puso el apodo perfecto

La fecha límite para que la Seleccion Colombia entregue la lista de 26 jugadores convocados al Mundial 2026 (primero de junio) se empieza a asomar por el horizonte, y cuando se conoció que Jhon Jáder Durán está a punto a quedar sin la posibilidad de ir a la próxima Copa del Mundo, Luis Díaz no tuvo piedad y le puso el apodo perfecto.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Jhon Durán no volvió a ser convocado después de ser desafectado de la convocatoria de la Selección Colombia tras el empate 0-0 ante Perú por la fecha 15 de 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. De ahí en más, no solo empezaron a crecer las dudas sobre si fue cierto o no la supuesta pelea del delantero con el entrenador Néstor Lorenzo en el camerino de la ‘Tricolor’.

A poco más de cinco meses del inicio del Mundial, Durán fue presentado en el Zenit, de Rusia, y llegó al sexto equipo de su carrera con tan solo 22 años. El delantero viene de registrar cinco goles, tres asistencias y 1.130 minutos en 21 partidos con Fenerbahçe. Luce cada vez más lejos de estar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA y ya apareció la primera prueba.

Jhon Durán se aleja del Mundial con Colombia y esto lo prueba

Jhon Durán lleva 3 goles con la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

En vísperas de los partidos amistosos ante Croacia (26 de marzo a las 6:30 P.M) y Francia (29 de marzo a las 2:00 P.M), el periodista Felipe Sierra reveló la lista de los jugadores que habría sido blqueados por Néstor Lorenzo para tener la opción de ser convocados. Ahí no apareció Jhon Jáder Durán, quien luce cada ve más lejos del Mundial 2026. ¿Por eso el apodo que le puso Luis Díaz?

Publicidad

Publicidad

ver también Delante del presidente de AFA, FIFA le hizo un pedido al DT de Colombia: “Hay que ganar el Mundial”

El apodo perfecto que Luis Díaz le puso a Jhon Jáder Durán

La cuenta de Instagram de Bayern Múnich decidió hacer una dínamica con Luis Díaz en la que le preguntaron, entre otras cosas, quién sería el villano si se hicera una película sobre su carrera y ahí apareció el apodo perfecto para Jhon Durán. “El villano principal…. Durán, Jhon Jáder Durán”, dijo ‘Lucho’.

Encuesta¿Cuál fue la última selección que Jhon Durán enfrentó con Colombia? ¿Cuál fue la última selección que Jhon Durán enfrentó con Colombia? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Jhon Jáder Durán fichó por el Zenit de Rusia , su sexto equipo a los 22 años.

fichó por el , su sexto equipo a los 22 años. El técnico Néstor Lorenzo excluyó a Durán de la lista de bloqueados para los amistosos internacionales ante Croacia y Francia .

excluyó a Durán de la lista de bloqueados para los amistosos internacionales ante y . Luis Díaz calificó a Durán como el “villano principal” en una dinámica con Bayern Múnich.

Publicidad