La fecha 1 de la LigaPro estuvo llena de polémica después de que la organización del campeonato decidiera “suspender” el partido entre Católica y Emelec. Sin embargo, ahora la misma LigaPro le terminó dando una muy mala noticia al ‘Bombillo’.

Con 7 de los 8 partidos jugados de la primera fecha, la LigaPro publicó la tabla de posiciones y confirmó que Emelec tiene una sanción de -3 puntos. Este castigo fue impuesto en pretemporada, cuando el club no cumplió con un pago y eso le hizo tener esta reducción.

Para muchos hinchas había la esperanza de que no se confirme esta sanción y Emelec comience con 0 puntos en la tabla de posiciones. Ahora con este -3, el club empieza por detrás de todos y obligado a sumar una victoria rápida para igualar el saldo.

En la siguiente fecha, Emelec tendrá que jugar contra Delfín y hay gran “optimismo” por lograr la victoria y empezar el campeonato con pie derecho. El ‘Bombillo’ ahora es el último en la tabla de posiciones y debe cambiar la dinámica lo más rápido posible.

LigaPro confirma que Emelec comienza con -3 puntos la temporada. (Captura de pantalla)

El club actualmente también está lidiando con la imposibilidad de inscribir a nuevos fichajes. Puesto que, tiene varias deudas/sanciones en la FIFA que aún no logra solventar y por eso no puede inscribir a sus nuevos jugadores para este nuevo año.

Publicidad

Publicidad

¿Puede Emelec volver a perder puntos y ser sancionado?

ver también En Ecuador proponen a Sebastián Beccacece como DT de River tras la salida de Gallardo

Emelec sí podría volver a ser sancionado por la FEF y nuevamente perder puntos siempre y cuando no cumpla con sus deudas semana a semana. De momento, el club se mantiene al día y por eso no ha vuelto a ser castigo. Recibir 2 sanciones más de este tipo lo harían descender.

¿Emelec puede recuperar los 3 puntos?

Desde el club se estaría buscando el mecanismo legal que le permita impugnar la resta de puntos y recuperarlos en la tabla de posiciones. En los próximos días existiría una decisión de Emelec respecto a esta situación.

Encuesta¿Emelec recuperará los 3 puntos? ¿Emelec recuperará los 3 puntos? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: