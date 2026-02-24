Es tendencia:
Emelec

Dicen que los ayuda, pero LigaPro le da la peor noticia de todas a Emelec

Emelec recibe la peor noticia de todas de la LigaPro, pese a los rumores de ayuda tras el partido ante Católica.

Por Jose Cedeño Mendoza

La LigaPro confirma la peor noticia para Emelec
La fecha 1 de la LigaPro estuvo llena de polémica después de que la organización del campeonato decidiera “suspender” el partido entre Católica y Emelec. Sin embargo, ahora la misma LigaPro le terminó dando una muy mala noticia al ‘Bombillo’.

Con 7 de los 8 partidos jugados de la primera fecha, la LigaPro publicó la tabla de posiciones y confirmó que Emelec tiene una sanción de -3 puntos. Este castigo fue impuesto en pretemporada, cuando el club no cumplió con un pago y eso le hizo tener esta reducción.

Para muchos hinchas había la esperanza de que no se confirme esta sanción y Emelec comience con 0 puntos en la tabla de posiciones. Ahora con este -3, el club empieza por detrás de todos y obligado a sumar una victoria rápida para igualar el saldo.

En la siguiente fecha, Emelec tendrá que jugar contra Delfín y hay gran “optimismo” por lograr la victoria y empezar el campeonato con pie derecho. El ‘Bombillo’ ahora es el último en la tabla de posiciones y debe cambiar la dinámica lo más rápido posible.

El club actualmente también está lidiando con la imposibilidad de inscribir a nuevos fichajes. Puesto que, tiene varias deudas/sanciones en la FIFA que aún no logra solventar y por eso no puede inscribir a sus nuevos jugadores para este nuevo año.

¿Puede Emelec volver a perder puntos y ser sancionado?

Emelec sí podría volver a ser sancionado por la FEF y nuevamente perder puntos siempre y cuando no cumpla con sus deudas semana a semana. De momento, el club se mantiene al día y por eso no ha vuelto a ser castigo. Recibir 2 sanciones más de este tipo lo harían descender.

¿Emelec puede recuperar los 3 puntos?

Desde el club se estaría buscando el mecanismo legal que le permita impugnar la resta de puntos y recuperarlos en la tabla de posiciones. En los próximos días existiría una decisión de Emelec respecto a esta situación.

En síntesis:

  • Emelec inició la LigaPro con una sanción de -3 puntos confirmada en la tabla oficial.
  • El club no puede inscribir fichajes debido a deudas y sanciones vigentes ante la FIFA.
  • La sanción fue impuesta porque la directiva no cumplió con un pago en la pretemporada.
