Piero Hincapié es figura del Arsenal y el salario que cobrará en el 2027

Piero Hincapié seguirá siendo jugador del Arsenal para la próxima temporada y con esto el lateral y defensor ecuatoriano tiene garantizada una fortuna por los próximos años. Esto, con aún hinchas de grandes de Europa pidiéndolo como refuerzo estrella.

Con la decisión del Arsenal de quedarse con Piero Hincapié, el ecuatoriano tiene asegurado ganar sus 4 millones de dólares anuales. Ese sería la cifra que percibe el ‘tricolor’ según medios como Capology y TransferMrkt.

Además del salario fijo, seguramente el contrato de Hincapié tiene cláusulas de bonos como incentivos por premios individuales como títulos colectivos. Hincapié se encamina a ganar su primera Premier League con los ‘gunners’.

El Bayer Leverkusen está pendiente del futuro de Hincapié ya que si es vendido a otro club, el año pasado fue sondeado por PSG y Real Madrid, ganará un 10% del precio de reventa.

Arsenal compró a Piero Hincapié al Bayer Leverkusen por 53 millones de euros, aunque el pago se dará recién a final de esta temporada. Había una posibilidad de que sea cedido si no cumplía rendimientos.

Los números de Piero Hincapié con el Arsenal

Piero Hincapié lleva 1 gol y 1 asistencia en 26 partidos, casi todos de titular. El ecuatoriano es inamovible en los grandes partidos y le ganó la pulsada a Caliaflori.

Publicidad

Publicidad

ver también Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

Selección Ecuador – Piero Hincapié.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.