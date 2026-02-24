Es tendencia:
logotipo del encabezado
Piero Hincapié

Piero Hincapié es figura del Arsenal y el salario que cobrará en el 2027

Piero Hincapié seguirá en el Arsenal y seguirá cobrando una fortuna en el resto de su contrato con los gigantes de Inglaterra.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Piero Hincapié es figura del Arsenal y el salario que cobrará en el 2027 Foto: Getty
Piero Hincapié es figura del Arsenal y el salario que cobrará en el 2027 Foto: Getty

Piero Hincapié seguirá siendo jugador del Arsenal para la próxima temporada y con esto el lateral y defensor ecuatoriano tiene garantizada una fortuna por los próximos años. Esto, con aún hinchas de grandes de Europa pidiéndolo como refuerzo estrella.

Con la decisión del Arsenal de quedarse con Piero Hincapié, el ecuatoriano tiene asegurado ganar sus 4 millones de dólares anuales. Ese sería la cifra que percibe el ‘tricolor’ según medios como Capology y TransferMrkt.

Además del salario fijo, seguramente el contrato de Hincapié tiene cláusulas de bonos como incentivos por premios individuales como títulos colectivos. Hincapié se encamina a ganar su primera Premier League con los ‘gunners’.

El Bayer Leverkusen está pendiente del futuro de Hincapié ya que si es vendido a otro club, el año pasado fue sondeado por PSG y Real Madrid, ganará un 10% del precio de reventa.

Arsenal compró a Piero Hincapié al Bayer Leverkusen por 53 millones de euros, aunque el pago se dará recién a final de esta temporada. Había una posibilidad de que sea cedido si no cumplía rendimientos.

Los números de Piero Hincapié con el Arsenal

Piero Hincapié lleva 1 gol y 1 asistencia en 26 partidos, casi todos de titular. El ecuatoriano es inamovible en los grandes partidos y le ganó la pulsada a Caliaflori.

Publicidad
Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

ver también

Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

Selección Ecuador – Piero Hincapié.

Selección Ecuador – Piero Hincapié.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Emelec debe pagar una fortuna o no juega la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Emelec debe pagar una fortuna o no juega la LigaPro

César Farías quiere a un jugador de Liga de Quito para Barcelona
Fútbol de Ecuador

César Farías quiere a un jugador de Liga de Quito para Barcelona

Marcelo Gallardo se va de River Plate ¿qué pasará con Kendry Páez?
Fútbol de Ecuador

Marcelo Gallardo se va de River Plate ¿qué pasará con Kendry Páez?

Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG
Fútbol de Ecuador

Es titular en Ecuador y ahora se lo pelean Liverpool y PSG

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo