Piero Hincapié es la gran revelación de la temporada de Arsenal en la Premier League. El central ecuatoriano viene jugando seguido con Arteta y ya forma parte de la columna vertebral del club. Ahora mismo, el futbolista es un intocable en el norte de Londres y cada vez luce mejor.

Ante este buen rendimiento, Piero Hincapié y Arsenal parecen destinados a seguir juntos los siguientes años. El futbolista está cedido en el club, y finalmente el equipo de Londres acabaría ejecutando la opción de compra y se lo quedaría por los siguientes años.

Hincapié casi no ha jugado como central en Arsenal, es más el ecuatoriano viene rindiendo como lateral por la banda izquierda. Pero ha mejorado evidentemente en esta posición de lo que ya venía mostrando en el Bayer Leverkusen y ahora incluso hasta para la Selección de Ecuador suena en este lugar.

Beccacece sabe que Pervis Estupiñán no viene jugando con regularidad en el AC Milan y esto obliga a pensar en otras opciones para el Mundial 2026. Seguramente esta doble fecha FIFA de marzo será clave para saber cómo alinea Beccacece a Hincapié.

Piero Hincapié es figura absoluta en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Arsenal tenía una opción obligatoria que prácticamente “ata” a Piero Hincapié a Londres. Puesto que, si los ‘Gunners’ no la quieren hacer, esta también puede ser activada por Bayer Leverkusen. Pero esta hipótesis solo era vista si el ecuatoriano no rendía.

Las estadísticas de Piero Hincapié con Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El central ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha un poco más de 1.600 minutos. Sigue “vivo” en todos los torneos con el equipo de Londres.

El valor que Arsenal pagaría por Piero Hincapié

La opción de compra obligatoria por Piero Hincapié que Arsenal tiene en su poder es de 45 millones y es lo que terminaría pagando el club por el tricolor. Sumando a los 7 millones de este préstamo de esta temporada, el tricolor sale por más de 50 millones.

