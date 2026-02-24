Sebastián Beccacece es DT de Ecuador a pocos meses del Mundial 2026, sin embargo, los hinchas sorprenden a todos y piden que el DT salga y se vaya a River Plate. El banquillo del equipo argentino quedó vacío después de que Marcelo Gallardo anunciara su salida.

Para sorpresa de todos los aficionados en Argentina, son los mismos hinchas ecuatorianos los que piden que busquen a Beccacece. Esto por la “mala relación” entre el DT y la hinchada. El estratega fue muy cuestionado en los últimos meses por sus declaraciones y sus convocatorias.

Un hincha de River en X avisó que el “tenía un sueño” con la posibilidad de que llegue Beccacece y los hinchas ecuatorianos empezaron: “Si porfavor gracias, luchen y llévenselo“. “Si llévatelo por favor”. “Si por favor, le pagamos hasta el pasaje de avión”. “Si pujan para tenerlo Todo el Ecuador depositara su cláusula de salida“. “Pídanlo pídanlo y llévenselo por favor sería el favor más grande que Argentina le haga a Ecuador“

Pese al pedido de los hinchas de Ecuador es prácticamente imposible que Beccacece llegue a River. Es más, el club ya está buscando otra opción y el más opcionado para ser nuevo entrenador es el ‘Chacho’ Coudet, aunque las negociaciones aún se mantienen.

Asimismo, Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador por los próximos meses y el DT no se movería por nada, puesto que, el mismo ha revelado en varias ocasiones que su “sueño” es dirigir el Mundial. El DT también gana más de 2.4 millones en ‘La Tri’.

El contrato de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene con la Selección de Ecuador un contrato hasta finales de 2026. El DT puede seguir tras el Mundial 2026 y no se descarta que con Francisco Egas, único candidato para la presidencia de FEF, se le ofrezca un nuevo contrato por los siguientes años.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece lleva un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ganando 6 partidos, empatando 9 y perdiendo tan solo 1 encuentro. Lleva uno de los mejores promedios en la historia con ‘La Tri’.

En síntesis: