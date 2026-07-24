Atlético Nacional va por un nuevo volante por pedido de Lucas González

Atlético Nacional no termina su plantel para la siguiente Liga BetPlay y ahora se reporta que quieren un nuevo centrocampista.

Atlético Nacional está listo para arrancar la nueva Liga BetPlay 2026 sin embargo sus refuerzos no terminan aún. En las últimas horas trascendió que Lucas González habría pedido a un centrocampista nuevo.

Según el periodista Gerson Arias, Ewil Murillo de Independiente Santa Fe estaría en planes del ‘Verdolaga’ y ya habría negociaciones en marcha. Es el segundo nombre que aparece como alternativa para los vicecampeones.

Jesús Rivas de Junior de Barranquilla era la opción principal pero el bicampeón colombiano no lo quiso soltar, la otra alternativa que sonó es Juanfer Quintero, aunque su altísimo precio lo podría alejar.

Así mismo, el joven volante Juan Manuel Rengifo podría ser vendido por millones lo que abriría una necesidad más urgente de sumar otro volante en ese sector. Murillo sería pedido específico del nuevo DT.

Ewil Murillo ya ha sido parte de Atlético Nacional como canterano y también debutando en el primer equipo en 2024, tiene pasos también por el Dep. Pereira y el Estoril de Portugal.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Ewil Murillo – Atlético Nacional 2020. Foto: Getty

En resumen