Nadie vio venir el posible nuevo equipo de Radamel Falcao ¿se queda en Colombia?

Radamel Falcao podría seguir su carrera profesional, Millonarios intentó renovarlo pero el delantero podría cambiar de club otra vez.

El delantero colombiano Radamel Falcao aún no contempla colgar los botines, y aunque Millonarios intenta renovarlo, ya hay un sorpresivo equipo que lo quiere para el segundo semestre del año. El ‘Tigre’ volvería a dejar la Liga BetPlay para irse al extranjero.

San Francisco FC de Panamá está alistando una oferta por un año entero para Falcao. La información la dio el periodista José Miguel Domínguez, quién dio detalles del contrato que recibiría el jugador.

El comunicador cuenta que los dueños del mencionado equipo y Falcao son socios comerciales en empresas que comparten, lo que facilitó las conversaciones para un traspaso.

De igual forma, el club panameño le ofrece la ventaja a Falcao de no tener que pagar la cantidad astronómica de impuestos que tendría que cancelar si se queda en Colombia.

Al no ser residente permanente de Colombia, si Falcao se queda en Millonarios más de seis meses tendrá que pagar impuestos calculados sobre su patrimonio total, no solo de su salario en Millonarios.

Los números de Falcao en Millonarios

Actualmente el delantero se recupera de una lesión en la mandíbula qué lo tendría al menos hasta julio fuera de las canchas. En este semestre apenas jugó 9 partidos y anotó 1 gol.