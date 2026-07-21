Reinaldo Rueda descartó volver a Colombia y se iría a un grande de América

Reinaldo Rueda tendría un nuevo equipo para el segundo semestre, esto luego de rechazar a varios equipos de la Liga BetPlay.

Uno de los nombres que más sonó para regresar a la Liga BetPlay para el segundo semestre fue Reinaldo Rueda. El DT colombiano habría recibido al menos dos llamadas para volver al país pero su futuro estaría en un grande de América.

Liga de Quito estaría interesado en Reinaldo Rueda para el segundo semestre, el DT colombiano ya fue contactado por el club ecuatoriano. Los ‘albos’ están a nada de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y necesitan nuevo entrenador.

Reinaldo Rueda no es ajeno al fútbol ecuatoriano, ya en el 2013 asumió el cargo de entrenador de la Selección de Ecuador y los clasificó al Mundial 2014, dónde se quedaron en fase de grupos.

La llegada de Reinaldo Rueda al fútbol ecuatoriano generaría algo de sorpresa ya que en Atlético Nacional y el DIM, los clubes que supuestamente lo sondearon, ganaría un salario mayor.

Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.

Reinaldo Rueda – Selección de Ecuador.

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En resumen