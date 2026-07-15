El sorpresivo equipo de Colombia que se quedará con Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado podría dejar Europa luego de más de una década y sumarse a un grande de la Liga BetPlay.

El segundo semestre de la Liga BetPlay podría tener el regreso de Juan Guillermo Cuadrado al país luego de más de diez años. Reportan que el ex Juventus aceptará la oferta del país.

Juan Guillermo Cuadrado sería nuevo jugador del DIM según el periodista Alexis Rodríguez. La otra opción firme y de menos interés por motivos personales, sería en la MLS.

Es el tercer equipo de Colombia que lo quiere, tras América de Cali y Atlético Nacional, parecía que los ‘Verdolagas’ se lo iban a quedar pero ahora el lateral irá a Medellín.

En caso de aceptar la oferta para volver al país tras una larga y exitosa carrera en Europa, su salario podría superar los 100 mil dólares mensuales, similiar a lo que cobra Falcao en Millonarios.

Clubes importantes de Sudamérica como Flamengo, Palmeiras, Vasco Da Gama entre otros también lo sondearon. En Selección Colombia dan por terminado su ciclo.

Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia

En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.

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Juan Guillermo Cuadrado fue seleccionado de Colombia hasta el 2023.

En resumen