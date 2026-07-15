El club que intentará ‘rescatar’ a Marino Hinestroza de Vasco Da Gama

El extremo colombiano Marino Hinestroza tendría una nueva chance de salir de Vasco Da Gama, club que no lo quiere pero no lo suelta.

La novela del futuro de Marino Hinestroza tiene un nuevo capítulo, y es que pese a la resistencia de Vasco Da Gama de dejarlo ir, hay un nuevo equipo interesado en sacarlo del fútbol brasileño. El colombiano presionará también para regresar a la Liga BetPlay.

Según medios locales, Atlético Nacional ofertará para la vuelta de Marino Hinestroza en este segundo semestre. Se entiende que es un pedido de Lucas González ya que hace meses fue descartado.

Justamente el ‘Verdolaga’ lo vendió al Vasco Da Gama por cerca de seis millones de dólares. Vasco solo lo venderá definitivamente por una cifra similar, impagable hoy para los colombianos.

Atlético Nacional intentará una cesión con opción de compra, sin embargo tras un semestre irregular, el gigante de Brasil sabe que no recuperará la totalidad de lo invertido.

Hinestroza está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas, tanto que el Deportivo Cali estuvo cerca de ficharlo pero fue Vasco quién no lo dejó ir. Lo llamativo es que a nivel deportivo estuvo prácticamente sin minutos.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Hinestroza ha jugdo apenas 15 partidos en el semestre, sin embargo tiene apenas poco más de 400 minutos en total. En Atlético Nacional marcó 7 goles y 9 asistencias en su último año, jugando 56 partidos.

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