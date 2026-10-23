Junior de Barranquilla se llevará a una de las figuras de las Eliminatorias CONMEBOL

Junior de Barranquilla tendrá cerca el fichaje de uno de los jugadores fijos en las últimas Eliminatorias CONMEBOL 2026.

Junior de Barranquilla continúa trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada y uno de sus objetivos sería reforzar el arco. El conjunto colombiano tendría en la mira a un guardameta sudamericano fijo durante las Eliminatorias.

El elegido sería José David Contreras, arquero venezolano de Barcelona SC, quien aparece como una posible alternativa para llegar al equipo barranquillero. Según versiones difundidas desde Ecuador, el guardameta estaría en los planes de Junior para reemplazar a Jefferson Martínez de cara a 2027.

Martínez termina su contrato con Junior el próximo 31 de diciembre y no sería renovado, por lo que la dirigencia ya buscaría un sustituto. Contreras también se acerca al final de su vínculo con Barcelona SC lo que bajaría su costo.

Sin embargo, Barcelona SC no quiere perder a uno de sus principales futbolistas y tendría previsto ofrecerle una renovación por tres años. Además del interés de Junior, el arquero venezolano también habría despertado la atención de clubes de Brasil.

Contreras se ha consolidado como una de las alternativas importantes de la Selección de Venezuela y durante 2026 ha tenido protagonismo con la Vinotinto, además de participar en las Eliminatorias y la Copa América. En el fútbol colombiano defendió las camisetas de Deportivo Pasto y Águilas Doradas en dos ocasiones.

Los nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla

Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes y Norberto Araujo.

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José David Contreras – Selección de Venezuela. Foto: Getty.

En resumen