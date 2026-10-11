Carlos Cuesta sorprende y volvería a un grande de Liga BetPlay

El defensor Carlos Cuesta puede dejar Brasil y pegar la vuelta al fútbol colombiano pero no será a Atlético Nacional.

Carlos Cuesta podría regresar al fútbol colombiano después de su experiencia en Brasil, pero su próximo destino no sería Atlético Nacional. El defensor de Vasco da Gama estaría abierto a volver a la Liga BetPlay y su futuro podría dar un giro importante de cara a la temporada 2027.

El equipo que aparece en el panorama es Junior de Barranquilla. Según el periodista Adrián Magnoli, el club ya habría tenido contactos con el zaguero para conocer su situación y explorar la posibilidad de incorporarlo. Su llegada sería uno de los movimientos que buscaría el conjunto barranquillero para reforzar la defensa.

Sin embargo, el interés de Cuesta no dependería únicamente de una propuesta económica. El defensor también esperaría encontrar un proyecto deportivo competitivo, con un entrenador de jerarquía y un equipo capaz de pelear por la Liga BetPlay, la Superliga y la Copa Libertadores. La continuidad de Sebastián Viera en el banquillo sería otro asunto a tener en cuenta.

Galatasaray es el dueño de sus derechos deportivos, por lo que cualquier movimiento dependerá de las condiciones que establezca el club turco y de lo que suceda con su préstamo en Vasco da Gama. Si el equipo brasileño no renueva la cesión, podría abrirse una oportunidad para su regreso a Colombia.

Cuesta inició su carrera en Atlético Nacional y después pasó por el Genk de Bélgica y Galatasaray, antes de llegar al fútbol brasileño. Además, ha formado parte de la Selección Colombia, con participación en procesos de Copa América y Eliminatorias mundialistas.

Los títulos que ha ganado Carlos Cuesta en su carrera

Carlos Cuesta fue campeón con Atlético Nacional de tres torneos nacionales, una Libertadores y una Recopa, luego en Bélgica repitió dos campeonatos, lo mismo en Galatasaray de Turquía.

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Carlos Cuesta – Selección de Colombia

En resumen