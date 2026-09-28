Las 4 señales del destino que tienen al Deportivo Cali siendo campeón de la Liga Colombiana II-2026

Conoce los detalles de las 4 señales históricas y estadísticas que perfilan al Deportivo Cali como campeón de la Liga Colombiana II-2026.

¿Simples coincidencias o ya el destino está escrito? Cuando parecía que el técnico Rafael Dudamel iba a ser despedido porque apenas llevaba una victoria hasta el 30 de agosto y había quedado eliminado en octavos de final de la Copa Colombia tras un 3-0 contra Atlético Nacional, todo empezó a cambiar desde el empate con Millonarios del 10 de septiembre.

¡Uf! Bocanada de aire y alivio. Dudamel siguió en el cargo y empezaron las señales del destino que tendrían al Cali como campeón de la Liga Colombiana II-2026. Victorias 1-2 y 3-0 contra Once Caldas y Cúcuta Deportivo, respectivamente, fueron el preámbulo perfecto.

Deportivo Cali le ganó 0-1 a Independiente Santa Fe como visitante el 22 de septiembre. Esto no pasaba desde el 2021. ¿Siguiente partido? Frente Águilas Doradas y un triunfo 2-0 que cortó una racha de casi cinco años y 10 partidos sin ganarle. La última vez que el equipo ‘Azucarero’ le había ganado a Águilas fue en 2021.

Las señales del destino que tienen al Deportivo Cali siendo campeón

Eduard Bello en Cali vs. Águilas. (Foto: X )

Luego de la victoria contra Águilas Doradas, Deportivo Cali llegó a cuatro triunfos consecutivos, y eso no pasaba desde el 2021. ¿Alguna otra señal del destino? Sí, en aquel 2021 Rafael Dudamel también era el técnico en la Liga Colombian II-2021 y terminaron saliendo campeones.

¿Cuántos títulos tiene el Deportivo Cali en la Liga Colombiana?

Desde aquel título en el 2021, Deportivo Cali no ha sumado una estrella más a las diez que tiene por los siguientes títulos de la Liga Colombiana: 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005-II, 2015-I y 2021-II.

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