El primer regalo que Millonarios le dio a Juan Guillermo Cuadrado para que firmara con el equipo de Gamero

Conoce los detalles del regalo que Millonarios le entregó a Juan Guillermo Cuadrado para convencerlo de firmar con el equipo de Alberto Gamero.

De un momento a otro empezaron a caer las bombas informativas en el fútbol de Colombia. Una de las dos más grandes fue la confirmación que Juan Guillermo Cuadrado jugará en Millonarios y ya llegaron detalles de la negociación como lo fue el primer regalo que le dio el equipo ‘Embajador’.

Cuando parecía que todos los reflectores del fútbol colombiano se iban con la noticia que James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, aparecieron los periodistas que cubren la actividad de Millonarios para soltar la bomba que todo estaba listo para que Cuadrado firme con ‘Millos’.

No alcanzaron a pasar ni 24 horas desde que el periodista Guillermo Arango publicó en X que “Juan Guillermo Cuadrado (38 años) está en conversaciones con Millos para llegar al club como agente libre. La negociación está en curso, aunque no es sencilla”, cuando el mismo Millonario confirmó la llegada del volante exSelección Colombia.

Millonarios y el primer regalo a Juan Guillermo Cuadrado para que firmara

Cuadrado jugará en Millonarios. (Foto: archivo particular y Getty)

Justo antes de que Millonarios publicara en X que “anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas”, el periodista Julián Capera, de ‘Gol Caracol’, reveló el primer regalo que ‘Millos’ le dio a Cuadraro para que firmara con el equipo drigido por Alberto Gamero: “La información que tenemos es que tiene tiquetes para llegar mañana (11 de septiembre) a la ciuad de Bogotá. Lo están esperando en las oficinas de Millonarios mañana para formalizar su vinculación en el equipo ‘Embajador’ (…) Ya le pusieron tiquetes para que venga Juan Guillermo Cuadrado con su familia”.

El primer jugador de Selección Colombia que reaccionó a a llegada de Cuadrado a Millonarios

La lluvia de comentarios y reacciones no paraban de llegar hasta que de un momento a otro apareció Juan Fernando Quintero. A pesar de que Juan Guillermo Cuadrado no llegó al Deportivo Independiente Medellín, Juanfer no dudó en darle ‘Me Gusta’ a la publicación que confirmó la llegada de Cuadrado a Millonarios.

Publicidad

‘Me Gusta’ de Juanfer por Cuadrado a Millos. (Foto: Instagram / @juanferquinterop)

Encuesta¿A quién le irá mejor en su regreso al fútbol colombiano? ¿A quién le irá mejor en su regreso al fútbol colombiano? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen