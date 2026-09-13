Juan Guillermo Cuadrado también cobrará una fortuna de salario en Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado fichó por Millonarios y también ganará una fortuna en su regreso a la Liga BetPlay este año.

Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado como nuevo jugador de Millonarios y se convirtió en uno de los grandes refuerzos del fútbol colombiano. Su llegada genera expectativa entre los hinchas del conjunto bogotano.

De acuerdo con la información que ha trascendido, Cuadrado tendrá un salario estimado superior a los 100.000 dólares mensuales en Millonarios. La cifra lo ubica entre los futbolistas mejor pagados del conjunto capitalino.

El colombiano llega como agente libre después de finalizar su etapa en Europa. Cuadrado viene de jugar en el Pisa de Italia, donde disputó la temporada 2025-26 antes de quedar libre.

A sus 38 años, el nuevo jugador de Millonarios mantiene una importante trayectoria internacional. Pasó por clubes como Juventus, Chelsea e Inter de Milán, además de ser durante varios años uno de los referentes de la Selección Colombia.

Ahora, Juan Guillermo Cuadrado inicia una nueva etapa con Millonarios. El experimentado futbolista regresa al fútbol colombiano con el objetivo de aportar su experiencia y jerarquía al proyecto encabezado por Alberto Gamero.

¿Alberto Gamero quiere a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

De acuerdo a la revelación de Julián Capera en Blu Radio, Millonarios y Alberto Gamero están encantados de que Cuadrado se vincule al club. El entrenador también tiene una gran relación con el jugador y sería uno de los que más pidió su fichaje.

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En resumen