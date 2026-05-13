¿Jhon Durán jugará el Mundial 2026? La decisión que tomó Néstor Lorenzo

Jhon Durán se fue con toda la polémica de la Selección Colombia y ahora Néstor Lorenzo tomó una decisión con él para el futuro.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y las dudas sobre los jugadores que podrán ir a la Copa del Mundo con la Selección Colombia está latente. Uno de los jugadores más polémicos es Jhon Durán, y ahora revelan la decisión que habría tomado Néstor Lorenzo.

En medio de toda la polémica con el caso de Durán y su salida de la Selección Colombia, se confirmó que el delantero colombiano está en la prelista del DT para ir al Mundial. Ya el estratega había revelado que las puertas de ‘La Sele’ estaban abiertas para él.

Por otro lado, que esté en esta prelista no significa que Durán vaya a jugar en el Mundial 2026. Es un lista de 55 jugadores donde saldrán los 26 futbolistas que Lorenzo llevará a la Copa del Mundo. Por lo cual, el delantero podría quedarse sin espacio.

Durán es uno de los jugadores que estuvo en el inicio del ciclo del DT argentino, pero su nivel bajó y ahora mismo incluso salió de las mejores Ligas de Europa. El delantero optó por irse a jugar con el Zenit en la Liga de Rusia, en una decisión aún cuestionable.

Jhon Durán fue titular en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Durán también tuvo un “pequeño altercado” con el vestuario de la Selección Colombia y eso sumado al gran nivel de Luis Suárez hacen que su convocatoria ahora mismo sea casi imposible. La última vez que el delantero de 22 años estuvo con ‘La Sele’ fue en junio de 2025.

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Los números de Jhon Durán en Rusia

En Rusia, con la camiseta del Zenit, Jhon Durán lleva 9 partidos en estos meses. El goleador apenas ha marcado dos goles en poco más de 300′ minutos. El futbolista colombiano está a préstamo en este club hasta finales del mes de junio.

Jhon Durán fue ofrecido a un equipo de Turquía

Que esté en la prelista de la Selección de Colombia también llegó en el mismo día en que se reveló que Durán fue ofrecido al Galatasaray para seguir su carrera. Ya el colombiano estuvo el primer semestre en esta Liga, pero en ese momento defendió los colores de Fenerbahce.

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En síntesis:

Jhon Durán integra la prelista de 55 jugadores de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

integra la prelista de de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. El delantero colombiano registra dos goles en 9 partidos disputados con el Zenit ruso.

en disputados con el Zenit ruso. La última convocatoria de Jhon Durán con la Selección Colombia ocurrió en junio de 2025.