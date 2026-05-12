Arsenal estaría dispuesto a vender a Piero Hincapié en una noticia que impacta a todos los hinchas. Apenas llegó a mediados de 2025.

Piero Hincapié tuvo un gran primer año con Arsenal, pese a que en los últimos partidos viene siendo suplente. El central ecuatoriano se logró acoplar y dotó a la defensa ‘Gunner’ de una solidez defensiva que no tenía en años anteriores, sin embargo, ahora revelan que otro club preguntó por él y lo podrían vender.

De acuerdo a la información que trasciende desde Mekteb-i Gala de Turquía, el Galatasaray estuvo preguntando por Piero Hincapié. El club quiere fichar al ecuatoriano para su defensa, y a todos sorprende que supuestamente Arsenal estaría dispuesto a venderlo.

“El Galatasaray ha mantenido una conversación preliminar con el Arsenal sobre Piero Hincapié. El Arsenal comunicó al Galatasaray que están abiertos a vender al jugador, pero que en este momento se encuentran en un punto crítico para la conquista del campeonato de liga“, detalla la información original que ha causado ruido en este día.

Arsenal estaría dispuesto a escuchar ofertas después de terminar la Premier League, la cual está muy cerca de conseguir. Para nadie es un secreto que los ‘Gunners’ tienen que vender en el siguiente mercado para evitar diferentes sanciones, de hecho por eso la compra de Hincapié apenas se hará en este mercado.

Piero Hincapié llegó a Arsenal en 2025. (Foto: GettyImages)

Hincapié venía siendo titular con los ‘Gunners’ durante casi todo el 2026, hasta que tuvo ciertas lesiones y también regresó Calafiori. A Arteta parece gustarle más el jugador italiano para cerrar esta temporada por sus características ofensivas.

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Arsenal tiene que comprar a Piero Hincapié

En medio de todos los rumores, lo más seguro es que Arsenal tenga que comprar a Piero Hincapié. El club tiene una obligación de hacerlo y por eso apenas su contratación entra en vigencia en el siguiente mercado. Ya cuando lo “fichen” el club podría decidir si lo vende o no.

Los números de Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 36 partidos en su primera temporada. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.300 minutos y ha firmado una buena temporada.

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En síntesis:

El Galatasaray inició conversaciones preliminares con el Arsenal para fichar a Piero Hincapié .

inició conversaciones preliminares con el Arsenal para fichar a . El defensor Piero Hincapié registró 1 gol y 2 asistencias en 36 partidos jugados.

registró y en jugados. El Arsenal activará la obligación de compra del ecuatoriano en el próximo mercado veraniego.