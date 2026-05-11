Mientras Cristiano Ronaldo ganó dos Ligas con Real Madrid, Lamine Yamal ya lo superó con Barcelona

Fútbol Club Barcelona y Lamine Yamal son nuevamente campeones de LaLiga. Lo son tras una victoria por 2 a 0 frente a Real Madrid que explica al 100% la diferencia entre ambos equipos. Mientras Cristiano Ronaldo apenas sumó dos ediciones del torneo nacional con la camiseta merengue, la joya del conjunto culé ya le supera con apenas 4 años de carrera.

En sus 9 años por el estadio Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo solamente ganó dos títulos de LaLiga. Fue sobre finales del mes de mayo del año 2012 e igualmente en uno que por 2017 certificó su último gran título nacional con Real Madrid. Lamine Yamal ya llega a 3 conquistas con una carrera que empezó en la penúltima temporada de Xavi Hernández.

2023, 2025 y 2026 son los campeonatos que ha ganado de LaLiga Lamine Yamal. Todo ello en un Barcelona que se ha rejuvenecido desde la llegada de Hansi Flick y donde la joya del conjunto culé ha sido absolutamente vital para ganar las últimas dos conquistas. Con apenas 18 años en sus piernas, ya supera al mito portugués con números absolutamente de peso.

Lamine Yamal suma hasta la fecha 101 partidos de LaLiga. Todo ello de la mano de 30 goles y 29 asistencias que desde finales del primer semestre del año 2023 han reconstruido la esperanza de Barcelona. Anoche y frente a Real Madrid, no pudo decir presente producto de la lesión sufrida con su penalti lanzado frente al Celta de Vigo.

Cristiano Ronaldo solo ganó dos ediciones de LaLiga en Real Madrid: GETTY

Es curiosa la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en cuanto a títulos de LaLiga se refiere. El portugués apenas pudo vencer en dos ocasiones durante el torneo de la mano de un Real Madrid con el cual firmó 311 goles en 292 partidos del torneo. A todo esto súmenle 87 asistencias que ya en este momento no han ayudado a ganar más títulos que la joven promesa del barcelonismo.

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Messi felicita al Barcelona de Lamine Yamal

“¡¡¡Campeones!!!…Visca el Barca!!!”, Fue la historia publicada en Instagram por parte del argentino mientras muchos de sus ex compañeros en la ciudad condal se quedaban nuevamente con el título de LaLiga. El alcance de la publicación superará los varios millones de visualizaciones teniendo en cuenta el tamaño de la red social que sigue al rosarino en el día a día.

Messi felicitó al Barcelona de Lamine Yamal: TW

Recordemos que Barcelona no ganaba dos ediciones consecutivas del certamen en la era post Messi. Había que devolverse hasta los años 2018-2019 para encontrar a un conjunto culé capaz de revalidar el título más importante de España. Leo no se olvida de sus orígenes y felicita a uno de los mejores colectivos de Europa desde hace un par de años.

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