Con estas palabras, Messi acabó la rivalidad con Cristiano Ronaldo: “Nunca tuvimos”

¿Fue todo un invento de la prensa y los hinchas? Conoce la confesión con la que Messi acabó su rivalidad con Cristiano Ronaldo. Lee sus palabras.

Y lastimosamente, Messi confirmó lo que la mayoria de los hinchas del fútbol no quería escuchar. El ’10’ argentino siguió la misma premisa de Cristiano Ronaldo y decidió acabar con la rivalidad que sacudió al mundo. Habló fuerte y claro…

¡A los antecedentes! El 6 de septiembre de 2023, Cristiano dio por finalizada la rivalidad con Lionel Messi diciendo que “aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente”.

Messi le concedió una entrevista al conductor Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez y empezó diciendo sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo que “es del mundo del fútbol y es normal. Él estaba en Real Madrid, yo en el Barça. Clásico, derby, los dos peleando por por títulos colectivos e individuales y la gente del fútbol lo lleva a eso, a la competición, a elegir una cosa u otra, pero es algo normal que se genera en el ambiente del fútbol como pasa con equipos o con lo que sea. No deja de ser algo deportivo que pasaba en ese momento. Como hoy también comparan a los jugadores que hay hoy en día, el uno u o el otro, quién te gusta más o menos y la gente elige lo que le gusta. Después en el camino se fueron consiguiendo tantas cosas importantes tato por su lado como el mío que hizo que la competencia sea más grande de todavía”.

Messi acabó la rivalidad con Cristiano Ronaldo: “Nunca tuvimos”

Messi y Cristiano dejaron de jugar en Europa. (Foto: Getty Images)

“Nunca tuvimos una relación porque nos cruzabamos poco, nos cruzabamos en partido o en algún evento, alguna entrega de premios que estabamos peleando los dos. Ganaba él o ganaba yo, pero siempre siemre re bien y bueno ahora estamos lejos, en diferente momento y en diferente etapa en la vida de los dos, pero no dejó de ser en lo deportivo y creo que fue algo grande lo cual la disfruto mucho más a llá de que sea uno u otro”, le dijo Leo Messi a ‘El Pollo’ Álvarez sobre el fin de la rivalidad con Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo debutan Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Ambos alcanzarán el récord de ser los jugadores con más Copas del Mundo disputadas en la hisotria del fútbol. Mientras que Lionel Messi debuta en el Mundial 2026 con la Selección Argentina el martes 16 de junio ante Argelia a las 22:00 (hora de Argentina), Cristiano Ronaldo lo hará con Portugal frente a la Républica Democrática del Congo el miércoles 17 del mismo mes a las 12:00 (hora colombiana).

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