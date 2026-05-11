Se quedó sin play-off en este primer semestre y Fabián Bustos revolucionaría el equipo con estos 5 fichajes.

Millonarios fracasó en el fútbol colombiano después de quedar eliminado de los play-off y en este semestre ya solo competir por la Copa Sudamericana. El equipo ‘Embajador’ quiere reforzar toda su plantilla para este 2026 y Bustos buscaría a 5 jugadores.

Diferentes reportes ponen a Millonarios en el mercado buscando a 5 jugadores, entre ellos dos arqueros, porque cambiaría a los porteros, y también a otros jugadores en la mitad de la cancha. Por lo cual, el club iría por Wuilker Faríñez y también por otro arquero, siendo Joan Parra uno de los que interesa.

Por otro lado, RCN reporta que Millonarios también está buscando el fichaje de Juan David Cuesta, que viene brillando en Once Caldas. El lateral gusta y mucho a Fabián Bustos, pero no sería una negociación fácil, puesto que, el club no lo quiere ceder sino venderlo a un precio elevado.

Otro futbolista que se ha metido en la órbita del club y que viene sonando para reforzar al equipo de Fabián Bustos, es Fabián Sambueza, que está en Atlético Bucaramanga. El club quiere un medio centro ofensivo que aporte el juego que necesita la táctica del DT.

Además, de acuerdo con la información de Guillermo Arango, Millonarios también sigue a un delantero para la siguiente ventana de fichajes. Aunque esta posición sea una de las que más nombres tenga el club en este año para jugar en Colombia.

Publicidad

Los jugadores que terminan contrato en Millonarios

En este mes de junio estos jugadores terminan contrato con Millonarios y aún hay dudas de su continuidad:

David Mackalister Silva

Diego Novoa

Sergio Mosquera

Álex Castro

Jorge Hurtado

Encuesta¿Debe Millonarios buscar a todos estos refuerzos? ¿Debe Millonarios buscar a todos estos refuerzos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El técnico Fabián Bustos busca fichar 5 nuevos jugadores tras la eliminación de Millonarios.

busca fichar tras la eliminación de Millonarios. Los porteros Wuilker Faríñez y Joan Parra son opciones para reforzar el arco azul.

y son opciones para reforzar el arco azul. Millonarios pretende a Juan David Cuesta, Fabián Sambueza y un nuevo delantero para 2026.