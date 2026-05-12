¡Dos camisetazos y un regreso! Los cinco fichajes que quiere Barcelona para junio

Barcelona busca refuerzos para el segundo semestre y filtraron la lista de jugadores que están en planes, con varias sorpresas.

Barcelona arrancó el año fichando 18 jugadores en una ola de refuerzos que finalmente no resultaron. Los amarillos ahora alistan una nueva inversión y se conocen los cinco jugadores que buscarán para el segundo semestre.

El periodista Lincolm Cevallos asegura que el delantero Luis Amarilla, el extremo Adonis Preciado, el volante José Enamorado y uno de los hermanos Julio son los cuatro jugadores que BSC tiene definido fichar. El quinto sería un central o lateral cuyo nombre no ha trascendido.

Esto marcaría dos camisetazos, con Luis Amarilla y los hermanos Julio siendo referentes y campeones con Liga de Quito. Durante semanas se habló de que el apuntado iba a ser Jhojan Julio.

El más viable de esta lista es Adonis Preciado, quién no entra en planes de su club y tiene la voluntad de regresar al país. Amarilla no tiene un rol protagónico en Cerro Porteño y regresaría a LigaPro, José Enamorado por su parte juega en Gremio sería el más costoso.

Esto significa que Barcelona tendrá que al menos para estos fichajes renunciar a una postura de ahorro en su presupuesto. Por reglamento de LigaPro, solo dos extranjeros pueden ser cambiados.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Luis Amarilla – Liga de Quito 2021.

En resumen