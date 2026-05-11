Iker Casillas elige a River Plate sobre Boca como su equipo en Argentina

El ídolo de Real Madrid señala a River sobre Boca al ser consultado sobre cual sería su equipo en Argentina.

Iker Casillas es sinónimo de títulos, de grandeza y de ícono mundial. Tras su retiro años atrás, siempre se ha mantenido cerca de una industria donde no tiene pelos en la lengua para responder a todo tipo de preguntas. En las últimas jornadas eligió a River Plate sobre Boca como su equipo en Argentina.

“¿Argentina? Yo creo que sería más de River”, respondía el ex capitán de Real Madrid y multicampeón con España en Mundiales o Eurocopa. Todo esto en un video por redes sociales donde se buscaban respuestas rápidas y donde no dudó mayoritariamente a la hora de escoger a los Millonarios sobre Boca Juniors. El extracto donde se dan sus palabras cuenta con más de 18.000 visualizaciones.

Le preguntaron al “Santo” sobre cuál es su equipo en España, Alemania, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal o Países Bajos. Dentro del resto de sus elecciones aparecen Real Madrid, Schalke 04, Palmeiras, Chelsea, Mónaco, AC Milan, Porto y Ajax de Ámsterdam. River Plate aparece en sus elecciones en un trend realizado por ESPN Brasil.

No es muy amplia la historia de Casillas con el fútbol argentino. Nunca jugó ante River pese a tener una chance. Durante el Trofeo Santiago Bernabéu los merengues vencieron por 3-1 en una jornada en 2003 donde César fue el portero titular. Con Boca eso sí, sí dijo presente en la victoria xeneize durante la final de la Copa Intercontinental del año 2000. Los goles de Martín Palermo a Iker en aquella fecha quedaron para la historia.

OS FAVORITOS DE CASILLAS! O ex-goleiro do Real Madrid escolheu o seu time favorito destes países. Qual clube brasileiro você acha que escolheu, fã de esporte? #ElClasicoNaESPN



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Casillas elige a River Plate sobre Boca como su equipo en Argentina. Decenas de respuestas y reacciones llegaron en redes sociales tras un video que llegó a medio territorio albiceleste. Eso sí, muchos le señalan que hay contradicciones en sus palabras, pues meses atrás con el influencer Adi Contreras había elegido a la afición xeneize y a Diego Armando Maradona como leyendas de su equipo soñado.

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El entrenador que Casillas traería a Real Madrid

“Yo volvería a fichar a Xabi Alonso. Para mí era el entrenador perfecto…¿Mourinho? Me preguntáis por él y me da igual… Tuve una etapa difícil con él, pero ya está”, reflexionaba Casillas jornadas atrás y ante la pregunta del siglo en el universo blanco. Fuentes como Fabrizio Romano o Diario AS hablan de un futuro donde será muy difícil pensar en Real Madrid sin hablar del Special One.

Mourinho y Casillas terminaron más que enfrentados en su día. El entrenador portugués no veía con buenos ojos su relación más que cercana con prensa y un Barcelona que era el ‘enemigo’ a doblegar. Las suplencias de Iker en buena parte de la temporada 2012-2013 desataron una autentica brecha en Real Madrid. José, ahora, parece estar de volver al Bernabéu desde 1 el de julio.

Datos claves

Iker Casillas eligió a River Plate sobre Boca Juniors como su equipo preferido en Argentina .

eligió a sobre como su equipo preferido en . El ex portero Iker Casillas también seleccionó al Real Madrid , Chelsea y AC Milán en su lista.

también seleccionó al , y en su lista. Martín Palermo le marcó dos goles a Casillas en la final de la Intercontinental del 2000.