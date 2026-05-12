Millonarios buscaría muy cerca el fichaje de un delantero que ahora está jugando en el extranjero.

Millonarios se quiere reforzar para el segundo semestre de 2026 y ya varios nombres vienen sonando para cambiar el ataque del equipo ‘Embajador‘. El club ahora estaría siguiendo de cerca la contratación de un delantero que juega en el extranjero.

En Diario AS, Adrián Magnoli reveló que Millonarios sigue la posibilidad de fichar a Duván Vergara, que ahora juega en Racing en Argentina. El extremo gustaría mucho a Millonarios que lo busca con gran interés para reforzar su ataque en este segundo semestre.

Además, Vergara también contaría con el apoyo del Cuerpo Técnico, por lo cual, su fichaje no se vería trabado por esas conversaciones, sino más bien por el dinero que implicaría la operación. El colombiano tiene contrato en el club hasta 2028.

En este año, Vergara viene perdiendo protagonismo en Racing con pocos minutos y eso también podría ser un motivante para que la negociación se pueda dar. El club también va por un nuevo arquero, otro volante central, y otro nueve, por lo cual, sería casi un once nuevo para la segunda parte del año.

Vergara viene perdiendo protagonismo en Racing. (Foto: GettyImages)

Millonarios en esta primera parte de la temporada se quedó muy lejos de los resultados esperados, puesto que, el club ‘Embajador’ no entró a los play-off del campeonato y su “única esperanza” es avanzar a octavos en la Copa Sudamericana.

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Los números de Duván Vergara en esta temporada

En esta temporada, Duván solo ha jugado 15 partidos con la camiseta de Racing entre todas las competencias. Ha marcado solo 2 goles y no ha dado asistencias. Además, el jugador colombiano lleva en cancha solo 558′ minutos, y ha sido titular en 4 partidos.

El valor de mercado de Duván Vergara

El extremo colombiano ahora mismo, de acuerdo a Transfermarkt, tiene un valor económico de 2.8 millones. El futbolista firmó un contrato hasta 2028. Su negociación podría ser muy larga.

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En síntesis:

Millonarios busca fichar al delantero Duván Vergara para reforzar su ataque en 2026.

busca fichar al delantero para reforzar su ataque en 2026. El extremo colombiano tiene contrato vigente con Racing de Argentina hasta el año 2028 .

hasta el año . Vergara registra 2 goles y 15 partidos jugados durante la presente temporada con Racing.