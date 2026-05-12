Néstor Lorenzo sorprende a todos con este nombre en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El nombre que sorprende a todos en la prelista de la Selección Colombia para la próxima edición de la Copa del Mundo.

La Selección Colombia ya presentó su prelista de convocados para el Mundial 2026. Sin embargo, no habrá anuncio oficial de la FCF y se espera que ya solo se anuncie la lista completa de los 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo. Aunque ahora trasciende un nombre que estaría con Lorenzo.

Néstor Lorenzo le habría dado una oportunidad de estar en la prelista de los 55 nombres para el Mundial 2026 a Sebastián Villa. El extremo de Independiente Rivadavia ya estuvo cerca de ser convocado para los amistosos del mes de marzo, pero se quedó a puertas.

Ahora de acuerdo a la información de César Augusto Londoño, Sebastián Villa se metió en la prelista de convocados de la Selección Colombia y su lugar en el Mundial netamente dependería de lo que pueda hacer con su club en las siguientes semanas.

Lorenzo ya ha mostrado que las puertas de la Selección Colombia están abiertas para todos los jugadores, sin embargo, el caso de Villa es un poco más polémico y ha trascendido a otras esferas. Por lo cual, su nombre entre estos 55 jugadores causa mucho revuelo.

Sebastián Villa podría jugar el Mundial con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Hay otros nombres que son obvios y que estarán en la lista de Néstor Lorenzo, jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez, Álvaro Montero, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Richard Ríos, y otros lideran esta ilusión de Colombia para el Mundial.

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Los números de Sebastián Villa en esta temporada

Villa ha jugado en toda esta temporada un total de 18 partidos con Independiente Rivadavia. Ha marcado 1 solo gol, pero ha dado 7 asistencias, siendo clave para que el club viva uno de los mejores momentos de toda su historia.

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